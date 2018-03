Importante déclaration de Ali Bongo sur les crimes rituels



De sources concordantes, on apprend qu'Ali Bongo vient de déclarer qu'il se mettait personnellement en chasse contre les commanditaires et commettants de crimes rituels. Il donnera de sa cassette personnelle la somme de 300 000 Cfa à toute personne qui témoignera dans un dossier ouvert auprès de la Justice. Il instruit ce jour la Justice du Gabon à ouvrir des instances pour tous les crimes rituels recensés au Gabon depuis 45 ans.

Très ému après cette déclaration enregistrée à son bureau du bord de mer, il a fondu en larmes. Son intervention sera diffusée dans quelques minutes sur RTG1 et RTG2.