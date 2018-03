Il y a au moins un déraillement tous les 2 mois sur le Transgabonais (Ministre)

« On enregistre malheureusement au moins un déraillement tous les deux mois », a déclaré M. Bié interrogé par la télévision nationale après une visite sur le rail d’Owendo à Franceville (environ 650 km).



« Le tronçon le plus instable est celui qui part d’Owendo (périphérie de Libreville, ndlr) à Ndjolé (environ 225 km de Libreville, ndlr », a précisé le ministre sans donner un bilan de ces accidents.



Selon M. Bié le chemin de fer sur ce trajet est en partie construit sur des marécages ce qui créé une instabilité de la voie.



« Des études sont en cours pour trouver une solution durable », a annoncé le ministre.



Le Transgabonais a été intégralement mis en service en 1986 alors que les études pour sa réalisation ont démarré en 1968. Exploité à l'origine par un organisme étatique, l'OCTRA (Office du chemin de fer Transgabonais), il fut privatisé en1999. La société est passée sous le contrôle du groupe minier Eramet COMILOG depuis 2003.



Utilisé pour transporter le minerai de manganèse exploité à Moanda (sud est), le bois et les voyageurs, la voie connait un véritable ralentissement du trafic suite à ces défaillances.





Source : Gabonactu