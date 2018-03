IMPORTANT: Gabonaises, Gabonais soyons vigilants

Fils et filles de la génération "on va encore faire comment", depuis le 30 Aout de cette année, nous nous sommes levés main dans la main pour défendre notre paradis. Dans cette élan ardent, ne nous laissons pas distraire par les minables intimidations habituelles. Ne nous laissons pas décourager par le silence de nos leaders respectifs, car ils sont de la génération de nos parents, frileux, muselés, traumatisés par 42ans de tortures innomables et représailles de toutes sortes. Gabonaises, Gabonais serrons nos rangs, serrons nos dents, regardons notre avenir en face. Plutôt que d'espérer un mot d'ordre de l'opposition, sachons que de notre action naitra la Liberté, Notre Liberté, Leur Liberté. L'ANC en Afrique du Sud a maintenu le combat alors que Nelson Mandela était encore au fond de sa cellule. Si nous étions l'espoir de tout un peuple? si tout dépendait de nous?Liberons notre pays, liberons nos leaders, sauvons notres pays!! Soutenons-nous les uns les autres. Car nous dépendons les uns des autres. Comme on dit chez nous: << Un seul doigt ne peut pas laver le visage>>. Soyons comme les doigts d'une main.

Gabonais de l'Etranger, profitons de notre liberté en terre étrangère et hurlons notre soif de démocratie, notre faim de changement.



Ils ont peur de nous parce que nous SOMMES JEUNES

Ils ont peur de nous parce que L'AVENIR EST ENTRE NOS MAINS!!

Les serpents DE NOTRE EDEN NOUS CRAIGNENT PARCE QUE NOUS SOMMES AVERTIS, VIGILANTS, INSTRUITS ET PREPARES A NOUS BATTRE POUR LAVER NOTRE GABON DE LA SOUILLURE DE LA FRAUDE, DU VOL, DE LA DEBAUCHE.