Guinée équatoriale - Obiang certain de remporter l'élection

MALABO, 30 novembre (Reuters) - Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema s'est dit confiant, dimanche, d'être réélu pour un nouveau mandat à la tête du pays riche en pétrole qu'il dirige depuis son coup d'Etat de 1979.



Les organisations de défense des droits de l'homme et les politologues soulignent la crédibilité quasi-nulle du scrutin et le harcèlement dont sont victimes les opposants.



On estime qu'Obiang compte poursuivre sa politique de modernisation du pays en un important producteur d'hydrocarbures, malgré une situation de plus en plus préoccupante concernant les droits de l'homme.



En allant voter à Malabo devant ses partisans et les médias locaux, le chef d'Etat âgé de 67 ans s'est dit convaincu que la majorité des Équato-guinéens soutenaient son action.



"Le peuple est satisfait du travail accompli par le gouvernement", a-t-il assuré.



De source proche de la mission internationale d'observation du scrutin, on indiquait que peu, voire aucun média étranger n'avait pu entrer dans le pays pour y couvrir l'élection.



PAS DE RÉSULTATS DIMANCHE



Les organisations pro-démocratie ont souligné que les adversaire d'Obiang n'avaient guère eu d'accès aux médias durant la campagne.



"Ces dernières semaines (le gouvernement) a étouffé et harcelé l'opposition politique et imposé de lourdes contraintes aux observateurs internationaux", indique dans un communiqué l'ONG Human Rights Watch.



Les résultats provisoires étaient initialement attendus dimanche en fin de soirée, mais la conférence de presse prévue au ministère de l'Intérieur a été annulée. Il pourrait falloir plusieurs jours avant de connaître le résultat final.



Dimanche, la participation semblait faible dans la capitale. Des soldats montaient la garde devant les bureaux de vote, dont certains n'avaient pas, en fin de matinée, reçu la visite d'électeurs. Les rues étaient désertes en raison d'une interdiction de circuler en voiture mise en place cette semaine.



Lors de la précédente élection, en 2002, Teodoro Obiang avait été élu avec 97,1% des voix.



Le pays est classé 12e en partant du bas dans l'étude sur la perception de la corruption menée cette année dans 180 pays par l'ONG Transparency International.



Les importantes ressources pétrolières de Guinée-équatoriale ont attiré de nombreuses entreprises internationales, notamment l'Allemand E.ON Ruhrgas EONGn.DE , l'Espagnol Union Fenosa



UN.MC et le Portugais Galp Energia GALP.LS .



Mais malgré sa mainmise sur le pays, Obiang a dû faire face à des menaces extérieures, dont une tentative de coup d'Etat en 2004 menée par l'ancien officier des forces spéciales britanniques Simon Mann.



Cette année, des hommes armés venus dans la capitale par voie maritime ont également attaqué le palais présidentiel.