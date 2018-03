Grève à la SOGARA : des stocks de carburant encore disponibles pendant deux semaines

Alors que la grève entamée depuis lundi par les agents de la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) suscite des inquiétudes auprès des usagers qui craignent des pénuries de carburant et gaz butane, le directeur général de celle-ci, Pierre Reteno Ndiaye a reçu jeudi à son bureau de Port Gentil, une délégation de journalistes pour faire l’état des lieux des stocks en cours.



Selon le directeur général de la SOGARA, « les consommateurs n’ont pas de raison de s’inquiéter quant aux éventuels risques de pénurie. Les stocks actuels de Libreville, la capitale sont suffisants pour approvisionner pendant plusieurs jours encore les stations services ainsi que les industries ».



Une information par ailleurs confirmée par le directeur général de la Société Gabonaise d’Entreposage des Produits Pétroliers (SGEPP), Christophe Akagha, joint au téléphone par nos confrères du quotidien l’Union.



Pour la journée de jeudi notamment, les navires le Cap Ferret et Emmanuel, contenant pour le premier des cargaisons d’essence, de kérosène et de gasoil, et pour le second du butane, ont déchargé des stocks à Owendo pour permettre aux usagers de disposer du carburant en attendant un retour à la normale.



Un troisième navire contenant lui, 10.000 tonnes d’hydrocarbures est attendu dans les tous prochains jours dans la capitale gabonaise.

Selon Pierre Reteno Ndiaye, « les stocks disponibles à Libreville permettront également de ravitailler l’intérieur du pays ». Pour le kérosène notamment, la capitale gabonaise dispose d’une autonomie de 15 jours.



S’agissant de la capitale économique Port Gentil, la ville dispose d’une réserve estimée à 27.000 mètres cubes d’hydrocarbures, d’un important stock d’essence pouvant lui permettre de tenir sur 17 jours et d’un autre stock de kérosène à même de permettre à la ville pétrolière de tenir sur 8 jours.



Cependant, le directeur général affirme que ces délais pourraient être rallongés si l’entreprise arrive à assurer un service minimum car les cuves de stockage de la SOGARA disposent d’importantes quantités de carburants.









Publié le 19-01-2013 Source : Gaboneco.com