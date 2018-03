Gabon : l’Université Omar BONGO s’enrichit d’un nouveau docteur en sciences économiques

Devant un jury composé de six membres venant de l’Afrique (Gabon, Cameroun, Côte d’Ivoire) et de l’Europe (France, Luxembourg), Philémon NSI ELLA alors doctorant, a défendu sa thèse sur un thème tout à fait nouveau, « l’appropriation des NTIC par les Gabonais » Une étude économétrique qui lui a permis de constater qu’au Gabon, même si le téléphone portable devient un bien banal, l’accès à internet reste encore limité pour les classes populaires. Après les débats qui ont suivi, le jury lui a décerné le grade de docteur avec la mention « très honorable » y compris les félicitations.



Un docteur de plus formé au Gabon qui vient renforcer l’équipe des chercheurs du CERDIMO.



Il faut toutefois noter que le Gabon, à l’instar des autres pays d'Afrique manque de grands économistes pour son développement.



Le continent africain manque d`économistes de haut niveau capables d`analyser ses problèmes économiques en relation avec les dynamiques économiques et financières internationales, estime le directeur du Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI) en Economie. Interrogé par la PANA à Ouagadougou, le Pr Taladidia Thiombiano déclare que les économistes africains doivent être capables de conduire et interpréter des études et des analyses quantitatives sur le continent et souligne que : "le déficit des économistes en Afrique concerne tous les secteurs d`activités et vont au-delà des besoins universitaires".



Faisant le calcul des économistes formés chaque année par le PTCI, l`universitaire burkinabé conclut que 100 économistes titulaires du DEA (Diplôme d`études approfondies) par an pour 19 pays, "c`est peu puisque cela revient à moins de 6 diplômés par pays en moyenne".



L`ancien doyen de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l`université de Ouagadougou plaide pour le prolongement du PTCI "dans le cadre d`un projet reformulé qui intègre les améliorations et les compléments nécessaires".

Créé en 1992 à l`Université d`Abomey-Calavi (l`ancienne université nationale du Bénin), le PTCI, qui regroupe dix-huit pays d`Afrique subsaharienne, a pour vocation de mettre à la disposition des économies nationales des économistes de très haut niveau et de palier leur insuffisance dans les universités et centres de recherches.



Outre le renforcement de la coopération universitaire Sud-Sud et Nord-Sud, l`objectif visé par le PTCI est d`améliorer le niveau des enseignants par des sessions de recyclage et de mise à niveau.