Gabon : Une famille porte plainte après la mort de leur fille dans une clinique privée de Libreville

Une famille a décidé de porter plainte contre une clinique médicale privée de la capitale gabonaise après que leur fille, nommée Komba Makoungou Audrina Fabiola, 12 ans ait trouvé la mort internée quelques jours auparavant.



La famille de la jeune Komba Makoungou Audrina Fabiola, 12 ans, a décidé de porter plainte contre X ainsi qu’à la polyclinique Saint André de Libreville pour homicide involontaire après que leur fille ait trouvé la mort à la suite d’une erreur médicale.



Selon les parents de la victime, KOACI.COM apprend qu'il existerait de nombreuses zones d’ombre autour de la mort dans cet établissement sanitaire de leur fille internée plusieurs jours auparavant pour subir une intervention chirurgicale au niveau des yeux ; problème pour lequel elle avait déjà subi une première opération avec succès dans une autre clinique.



Selon le père de la victime s’appuyant sur les résultats sanguins, la petite Komba Makoungou Audrina Fabiola, aurait été victime d’une erreur administrative qui aurait amené le personnel médical au jour du 26 juillet dernier, une dose d’anesthésie qui devait être pratiquée sur un autre patient.



Fait qu’aura même reconnu implicitement un responsable de la clinique incriminée qui a avoué que « cela n’a pas fait plus de trois minutes après inoculation du curare que l’enfant a donné des signes de révulsion des yeux et des complications cardiaques ».



Mais la question la plus essentielle que la famille continue de se poser après ce drame est de savoir pourquoi n’avoir pas déclenché le processus de réanimation pour sauver l’enfant ? ».



Rappelons que le décès dès suite d’erreur médicale de la petite Komba Makoungou Audrina Fabiola n’est pas le premier du genre au Gabon. Il y a quelques années, une dame ayant des problèmes d’enfant avait trouvé la mort dans une autre clinique privée dénommée « Ada », après que le personnel ait fait une transplantation à cette dernière pour concevoir une grossesse.



Pour la famille de la petite Audrina Fabiola, la démarche engagée auprès du parquet de Libreville devrait permettre de faire la lumière sur la disparition tragique de leur petite fille.



Au moment ou nous mettions sous presse cet article, nous apprenions la mort dans les mêmes conditions d’une autre fillette de deux ans dans une autre clinique de Libreville..



Affaire à suivre…



Sylvain Moussavou Mikala