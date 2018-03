Gabon : Une adolescente se suicide à cause de résultats scolaires insuffisants

Elève en classe de 4è au Cours Ambourhouet, une jeune fille de 13 ans n’a pas trouvé mieux, après s’être fait réprimander par ses parents à cause de ses résultats scolaires insuffisants, que de se suicider.

En effet, la jeune fille avait obtenu une moyenne de 9 au deuxième trimestre, résultat que ses parents auraient fustigé en la blâmant sévèrement, rapporte le quotidien l’Union.



N’ayant pas le courage de surmonter cette situation, elle se serait donnée la mort avec le révolver de son père, policier. Elle aurait pris cette arme de manière subtile, profitant de l’absence de son père et des différentes occupations de sa mère. L’adolescente se serait donc rendue dans la salle de bain familiale pour commettre l’irréparable.



C’est une forte détonation qui a alerté la maisonnée. Le père qui était allé prendre des unités Edan a été mis au courant du drame qui venait de frapper sa famille. Aussitôt, il a emmené l’adolescente dans une structure hospitalière. Mais les médecins n’ont pu que constater le décès de la jeune fille.



Avant de se suicider, l’adolescente aurait laissé une lettre dans lequel elle relate le « traitement dégradant dont elle était victime ».

Une bien triste histoire, résultat du comportement d’une nouvelle génération d’enfants qui n’accepte plus la réprimande.





Publié le 01-04-2013 Source : GabonEco