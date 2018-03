Gabon : Un vieil homme sauvagement battu par son fils adoptif

Gabon le 20 septembre 2014 - Parfait Metchinda, un homme de 37 ans, a battu sauvagement son beau-père, Dominique Edou Mba Badi, 74 ans, cuisinier retraité, la semaine dernière, à Itambi Iyoko, un petit village situé à Malibe 2, dans la commune d’Akanda, au Cap-Estérias (Nord de Libreville).



Selon une source familiale, tout serait parti d’une banale dispute au sujet de la venue de la compagne du jeune homme dans la maison familiale. D’après la source, le trentenaire avait quitté le domicile familial depuis plus de six mois et s’était installé dans un autre quartier avec sa dulcinée, Jolisia Babilongo.



Après avoir tenté en vain l’expérience de se prendre en charge, Parfait Metchinda, est retourné au domicile familial. Il a voulu s’y installer avec sa compagne. Mais son beau-père s’y est opposé, arguant d’un mauvais présage. «Toute la famille avait déjà remarqué que chaque fois que Jolisia venait à la maison, des serpents y apparaissaient, » a avancé le père de famille.



Son refus d’accueillir la bru dans la maison familiale a provoqué l’ire de Metchinda. Ce dernier a finalement décidé d’en finir avec le mari de sa mère, qui l’a pourtant élevé depuis trente-quatre années. C’est ainsi qui lui asséné un coup de tête avant de le rouer de coups et de marcher sur lui. Le vieil homme, grièvement touché, s’est évanoui.



Résolu à l’irréparable, le jeune Metchinda est sorti de la maison pour aller chercher un bois qui traînait dans la cour. Mais Dominique Edou Mba Badi a été exfiltré in extrémis par une personne de bonne volonté.



Après avoir constaté que sa victime avait disparu, Metchinda a saccagé la maison familiale avant d’y mettre le feu. Ce jour-là, il n’y avait que les enfants dans la maison, a-t-on appris. Ce sont ces derniers, aidés par certains badauds, qui ont circonscrit les flammes.



Le vieil homme a été ensuite transporté dans une structure hospitalière pour recevoir des soins. Il s'en est tiré avec un traumatisme crânien, plusieurs blessures et des hématomes. Un membre de la famille du vieil homme a fustigé l'ingratitude de Mechinda envers l'homme qui l'a élevé en même temps que les cinq enfants qu'avait déjà sa mère.



Sur la base d’une plainte déposée par la famille de la victime, Parfait Metchinda a été interpellé le lendemain par le commissariat de police d’Okala. Au terme de sa garde à vue, il a été présenté devant le parquet de Lireville.



Inculpé pour coups et blessures volontaires, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, en attendant son jugement.



J Moulenda

Koaci