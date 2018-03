Gabon : Trois filles interpellées pour meurtre d’un quinquagénaire par la police judiciaire à Franceville

Trois jeunes femmes, Luciane Okamba Okatelé alias Fille, 27 ans, Rosalie Opounou, 21 ans, et Magalie Ombia, 24 ans, ont été interpellées par la Police judiciaire de Franceville pour le meurtre présumé de Paul Lamboumba, 56 ans, agents des travaux publics à la retraite, rapporte vendredi le correspondant de l’AGP.





Il est leur est reproché d’avoir battu à mort Paul Lamboumba et de l’avoir abandonné mercredi dernier, souffrant, sur le lieu de la rixe.



Selon les enquêteurs de la PJ, M. Lemboumba trouvera la mort quatre jours plus tard dans sa maison, juste quelques temps avant qu’il ne décide de se rendre dans un hôpital.





D’après les explications données aux enquêteurs, le quinquagénaire est sorti d’un bistrot d’où il se serait abreuvé d’alcool et aurait passé son temps à proférer des injures aux commerçantes qui étaient alignées le long de la piste qu’il a empruntée pour se rendre à son domicile.



L’homme ne serait pas limité aux insultes et aurait renversé les étals des commerçantes qui ont pris la résolution de se défendre, ont indiqué les enquêteurs.



Selon toujours les enquêteurs, c’est alors qu’une bagarre éclate entre M. Lamboumba et la jeune femme Okamba Okatelé. Cet est violement jeté au sol et son adversaire est monté sur lui pour lui asséner des coups au visage.



Quelques instants après la jeune femme est appuyée par une autre, Rosalie Opounou qui, elle administre des coups violement au niveau du pubis de la victime.



La furie des dames ne s’arrête pas là, une troisième s’invite à la bagarre munie d’une béquille qu’elle frappe au quinquagénaire déjà très affaibli.



Une quatrième aurait également participé à ce pugilat, selon Okamba Okatelé, mais serait actuellement en fuite du côté de Léconi, une localité située plus de 100 km de Franceville.





La victime est abandonnée sur le lieu de la rixe par ses bourreaux et ne sera repris que par des badauds l’ayant reconnu alors qu’il commençait à baver.



Quand il reprit connaissance, il se sentit très mal et demanda qu’on lui fit des massages avec de l’eau chaude. L’hôpital ne semblait pas être la meilleure solution pour lui à cet instant.



Trois jours après, juste quelques minutes après qu’il a décidé de se rendre à l’hôpital, il a rendu l’âme.



Une plainte déposée à la police judiciaire par les parents du défunt a motivé l’arrestation des trois présumées agresseurs. Elles ont été entendues puis présentées devant le juge.