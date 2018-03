Gabon : Soutenir le syndidat CONASYSED, Nous devons le faire

Merci à Lanany de nous avoir donné le contact du président de la consysed (M. Fridolin Mvé Messa: 07 29 83 20).



J'exhorte tous les Gabonais, où qu’ils soient, à prendre leur téléphone et appeler M. Fridolin Mvé Messa pour lui témoigner notre soutien et lui dire clairement que nous sommes prêts à apporter une partie de ce que nous avons pour aider les enseignants. Je peux vous assurer que tous ces coups de file lui donneront espoir et rassureront non seulement tous les enseignants mais aussi ceux qui ont peur de se lancer dans le mouvement car menacés par la suspension du salaire.



Nous détenons là, une occasion de prouver que l’heure du changement a sonné.



Il est nécessaire que la diaspora s’organise en fonction de la situation géographique de tout un chacun (Europe, Amérique, Asie, etc…)