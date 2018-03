Gabon : Société : La conasysed a exigé la remise des bons de caisse des enseignants.

La convention nationale des syndicats du secteur Education (conasysed), a déclaré samedi dernier à Libreville au cours d’une assemblée générale à son siège de la peyrie, qu’elle allait faire la rétention des notes si les enseignants n’entraient pas en possession de leurs bons de caisse des mois antérieurs.



‘’Le gouvernement est satisfait de la reprise les cours, mais il ne veut pas tenir ses engagements en restituant aux enseignants les bons de caisse des mois antérieurs notamment ceux du mois d’octobre. Le gouvernement fait la rétention des bons de caisse des enseignants de l’éducation nationale, alors que ceux de l’enseignement technique et professionnel ont reçu les leurs, regrettant qu’il y ait en quelque sorte deux poids et deux mesures’’, s’est étonné Fridolin Mvé Messa, l’un des pairs de la conasysed.



‘’Si on ne perçoit pas nos bons de caisse, nous allons faire la rétention des notes des élèves, de telle sorte qu’il n’y aura pas de bulletins de notes. D’ailleurs, nous avons déjà commencé au Lycée Paul Indjéndjé Gondjout et le gouvernement nous a demandé de rattraper les cours, car il doit alors nous remettre nos bons de caisse ’’, a renchéri le responsable de la base.



Selon la conasysed, près de 2000 enseignants n’auraient pas encore perçu leurs bons de caisse d’octobre, novembre et décembre dernier, alors que les enseignants ont repris les cours au même titre que leurs collègues de l’enseignement technique et professionnel qui sont tous rentrés en possession de leurs bons de caisse.



Aussi, face à cette situation, la conasysed a décidé de faire la rétention des notes des élèves des établissements primaires et secondaires, jusqu’à ce que les enseignants perçoivent leurs bons de caisse d’octobre, novembre et décembre.



Cependant, si cette situation perdure, selon la conasysed, en plus de la rétention des notes, les enseignants du secteur Education prévoient d’arrêter les cours.



Au cours de cette assemblée générale, la conasysed a dénoncé les tracasseries et les harcèlements que subissent les enseignants de la part de certains agents du ministère de Budget (…) quant à la perception de leurs rappels de Solde. En effet, les agents de ce ministère demanderaient à chaque enseignant de verser 10% de leurs rappels avant de les faire sortir.



‘’Depuis le 5 janvier dernier, le gouvernement a commencé à payer nos rappels. Mais, il y a certains agents du Budget (…) qui demandent à chaque enseignant de donner 10% de leurs rappels de Solde.



Toutefois, la conasysed s’est félicitée des avancées significatives de leurs revendications, notamment par le paiement des rappels qui a été effectif depuis le 5 janvier dernier, malgré quelques retards.



La conasysed était en grève en octobre dernier pour exiger du gouvernement la prise en compte de leur cahier de charge à l’intérieur duquel on note les règlements des situations administratives.