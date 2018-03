Gabon : Shell Gabon pourrait initier un projet de fabrication de gaz naturel liquéfié

« C’est un projet qui va contribuer à créer une nouvelle branche d’activités dans l’industrie des hydrocarbures au Gabon, tout en réduisant l’impact sur l’environnement par l’arrêt du brûlage du gaz associé à la production », a expliqué M. Drewett.



Jeudi soir, à Libreville, lors d’un cocktail consacré à la célébration des 50 ans de présence de cette filiale du Groupe Royal Dutch Shell Plc, le PDG de Shell Gabon a déclaré : « notre technologie a certes joué un rôle important dans nos succès et nous avons acquis une compétence avérée en matière de gestion des champs pétroliers matures ».



Shell Gabon produit, selon M. Drewett, 65 000 barils de pétrole par jour.



En 1997, la production journalière de Rabi culminait à 239 000 barils par jour. En juillet 1997, la production cumulée avait atteint le record de 500 millions de barils sur ce champ aujourd’hui en déclin.



« Mais il est important de noter que pendant la cinquantaine d’année, la stabilité du pays et la bonne qualité des relations avec l’Etat nous ont également permis d’exploiter nos champs pétroliers de manière optimale », a ajouté le patron de Shell Gabon.



Interrogé par l’Union sur la situation à Shell Gabon après la crise économique de 2008-2009, M. Drewett a répondu que « le moral de l’entreprise est positif, malgré cette crise. Nous avons dépassé nos objectifs de production pendant la période 2008-2009 (...) ».



Shell Gabon est basée à Gamba, seconde ville pétrolière du Gabon (Sud-West) après Port-Gentil la capitale économique. C’est le second opérateur pétrolier du pays, après Total Gabon.



D’origine britannique, Adrian Drewett avait été nommé Président Directeur Général de Shell Gabon en octobre 2008.



Le capital de Shell Gabon est détenu à 75% par le Groupe Royal Dutch Shell Plc et à 25% par l’Etat gabonais. Présente au Gabon depuis 1960, la compagnie emploie 530 personnes.