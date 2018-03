Gabon - Rumeur : Suite à une longue négociation avec Mohamed VI André Mba Obame accepterait la vice-présidence !

L’un président de la République et l’autre Premier Ministre ou vice-président. C’était les spéculations qui circulaient à l’annonce du décès d’Omar BONGO ONDIMBA en 2009. Personne n’a osé miser sur une opposition qui, à l’époque, s’était regroupée sur des clivages purement ethnique (alliance MAMBOUNDOU et MAYILA par exemple). Et, connaissant la force de frappe du super ministre de l’intérieur de l’époque, le PDG allait faire de l’opposition une bouchée aux élections présidentielles anticipées.



Un cas de figure moins pessimiste selon les observateurs de la vie politique Gabonaise. André MBA OBAME président et Ali BONGO vice-président, un ticket que beaucoup d’électeurs auraient pu mettre dans l’urne, moins par conviction plutôt que par réalisme. André MBA OBAME incarnait la jeunesse et la classe intellectuelle, alors que Ali BONGO préservaient les affaires et les réseaux de l’ancien régime.



Certainement que la « sirène » des côtes atlantiques a décidé autrement, André Mba Obame (AMO), ancien compagnon de route d’Ali Bongo Ondimba (ABO) est devenu son principal opposant en 2009.



Un « défi » dont les gabonais ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants leur coute aujourd’hui excessivement cher. ALI BONGO qui s’est imposé au pouvoir par la force en octobre 2009, entend le garder contre vents et marrées.



Même si les gabonais ne sont pas prêts à s’affronter par les armes comme c’est le cas dans certains pays de la sous-région, La tension est palpable au Gabon depuis l’installation du nouveau pouvoir au bord de mer et la déception aussi, au-delà de nos frontières.



«Nous croyions, en vous plaçant à la tête du Gabon que vous garantiriez les intérêts de la France, que vous poursuivriez l’œuvre entamée par votre père, Omar Bongo Ondimba. Hélas, le constat est décevant. Au plan intérieur, la paix si chère à votre prédécesseur est sérieusement menacée. Aux plans régional et continental, le Gabon a perdu sa place de leader. La France perd dangereusement sa position au Gabon et nous n’avons jamais cessé d’attirer votre attention là-dessus. La France, en dépit des changements intervenus en mai dernier, reste la France. Elle dispose toujours des mêmes leviers qui ont permis votre accession au pouvoir. Elle ne saurait donc accepter d’être continuellement humiliée, parce que c’est la France.



Les socialistes ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très dangereux. Essayez de renouer les fils du contact avec eux, car, sans l’aval de la France, vous ne pourrez rien entreprendre de sérieux aux plans économique et diplomatique. Vous m’avez fait part de la récente acquisition d’importants biens immobiliers ici au Qatar, cela est très gênant surtout lorsque votre directeur de cabinet et vous-même le faites de manière simultanée. Si c’est comme vous le dites, pour des raisons de sécurité en cas de troubles, votre meilleure sécurité est assurée au Gabon et nulle part ailleurs. Cherchez donc à vous faire accepter par le peuple gabonais», aurait dit Nicolas Sarkozy à Ali Bongo, selon l’article des Echos du Nord.



La politique de l’émergence dont certains reconnaissent les touchent de l’ancien homme fort d’Omar BONGO Ondimba (OBO) serait mal maitrisé par des hommes que AMO lui-même qualifie « d’incompétents ». Le pillage des deniers publics devient la règle. Les crimes et les délits parfois orchestrés par les forces de sécurité et de défense, témoignent des dérives d’un pays en perte de repères.



Après l’avoir ignoré pendant plusieurs mois, ALI BONGO reconnait aujourd’hui qu’André MBA OBAME est son principal opposant. L’annonce de son retour en politique en février 2013 ne cesse d’inquiéter un pouvoir actuellement en manque d’inspiration, même s’il estime que « politiquement, c’est un homme désespéré ». Les tentatives de rapprochements ont échoué.



C’est une « haine » réciproque qui animerait les deux compagnons. Ces deux enfants d’Omar Bongo ne s’entendaient déjà plus bien avant la présidentielle anticipée de 2009 «dont les candidatures et les résultats n’ont fait qu’exacerber les rancœurs», a écrit l’hebdomadaire « La Calotte ». Pour soutenir cette assertion, l’hebdomadaire rappelle que le 16 décembre 2008, dans les appartements privés du palais du bord de mer, Omar Bongo avait indiqué au général Samuel Mbaye, ancien secrétaire général du Conseil national de sécurité et coordinateur général des services spéciaux à la présidence de la République, qu’«André, est le problème d’Ali, pas du mien ou du Gabon». Et le journal d’attester que si en public Ali Bongo passe pour «un monstre qui ne veut plus s’entendre avec son frère AMO», en réalité il n’en est rien, l’actuel président du Gabon ayant souvent sollicité les bons offices de certaines personnalités pour un rapprochement avec son ancien ami André Mba Obame.



Dans ses confidences, Ali Bongo Ondimba retrace dans les détails la relation qu’il avait avec Mba Obame, une « amitié » qui lui a « coûté cher », plaide-t-il. Et un ami à qui il reproche aujourd’hui de s’être laissé entrainer sur de mauvaises pentes, manipulé par de mauvais hommes et d’employer aujourd’hui de mauvaises méthodes pour s’imposer dans la vie politique gabonaise, notamment le fait de ne pas le reconnaitre comme président de la république. « C’est quand même curieux que des gens qui ont l’ambition de diriger le Gabon s’arrangent pour insulter les Gabonais en proclamant que leur vote ne vaut rien, que c’est la France qui vient placer des chefs d’État à leur tête [allusion au soutien supposé de Nicolas Sarkozy à ABO en août 2009]. Et ils courent tous ensuite à l’étranger pour aller supplier un président de les mettre au pouvoir. Parce qu’en fait c’est à cela qu’on assiste. André Mba Obame est en train de supplier François Hollande. Les Gabonais apprécieront. »



Mais ce qu’ALI ne veut pas accepter c’est que les Gabonais ont déjà apprécié. Ils ne l’ont pas élu, et n’acceptent pas la politique de division instaurée dans le pays depuis 2009. L’accession des étrangers aux hautes responsabilités de l’Etat est vécue par le peuple comme une atteinte à la souveraineté nationale. De plus, la politique économique actuelle axée sur la liquidation des actifs nationaux et la priorité accordée aux firmes multinationales dans les secteurs dits de souveraineté inquiète l’opinion.