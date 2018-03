Gabon : Quant Ali Bongo, se plie à la pression des industriels du bois du Gabon, d’où sa réelle visite en France.

Cela est d’autant plus inquiétant que certains industriels achetaient du bois, puis, transformé en France sans chercher à le dérouler sur place, ce que n’avaient pas prévu plusieurs intervenants de la filière bois.



Certains, Leroy Gabon et Pogab entreprise de découpage et de placage de bois d'Okoumé, avaient mis en place des usines de transformation pour de répondre efficacement à l'exigence de transformation locale des grumes exigée par le gouvernement gabonais.



Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) a également exprimé de vives critiques contre la mesure d'interdiction annoncée le 5 novembre par le Conseil des ministres gabonais qui l'a justifié par la nécessité de faire de la filière bois un levier de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes.



La plupart des industriels français du secteur qui n'avaient pas prévu cette décision soudaine et unilatérale du gouvernement gabonais, s'étaient tourné vers le chef de l'État français afin qu'il trouve un consensus avec son homologue gabonais. Ce dernier avait annoncé à cet effet lors de son récent passage à l'Élysée que des mesures compensatoires seraient prises.



Mais, envisager d'indemniser les industriels est déjà un premier recul. Mais où Ali Bongo va-t-il trouver l'argent pour assurer les indemnisations qu'il a promises?



Au Trésor public?



Sur son argent personnel?



Mais cette annonce met en danger les trois sites de production français, où les semaines de chômage technique se succèdent déjà en raison des retards pris dans la mise en œuvre des investissements promis.



Le site de Lisieux en Normandie, par exemple, pâtit déjà de cette situation puisque les volumes diminuent peu à peu.



Si ces promesses se veulent rassurantes pour les 500 employés de Plysorol en France, et autant dans ses filiales gabonaises, les inquiétudes demeurent sur la viabilité à long terme d'un tel plan d'action, alors que les autorités françaises et le comité d'entreprise soupçonnaient déjà le repreneur chinois de lorgner sur les concessions forestières gabonaises au mépris des sites français de production.



