Gabon : Quand Ali et Sylvia Bongo Ondimba racontent des cracks

La deuxième épouse ou plutôt troisième si on inclut la première épouse officielle d'Ali Bongo, Madame Annick Aubierge Lafitte Mouvagha et mère de sa fille Malika.

Sylvia Valentin, née le 11 mars 1963, aurait rencontré Ali Bongo en 1988 et ce dernier l’aurait épousé 1989. Ok

mais cette gentillette petite histoire cousue de fils blanc s'effiloche toute seule.

En regardant et en observant attentivement les photos publiées fin février 2014, par Sylvia Bongo Ondimba elle-même, on n'aperçoit Noureddine Edouard Bongo-Valentin, petit garçon aux côtés de ses parents lors de leur mariage.



Conclusion : Gros mensonge !



am dworaczek-bendome