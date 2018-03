Gabon - Présidentielle 2016 : L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique dénonce des irrégularités et des failles

Face au jeu de ping-pong auquel se livrent les camps de la majorité et de l’opposition concernant l’élection et particulièrement les résultats, l’Ambassade des États-Unis à Libreville a tenu à réagir à propos du processus électoral sur la base du travail de ses groupes d’observateurs.



La Déclaration de l’Ambassade des USA indique que «ses équipent étaient déployées dans cinq villes du Gabon le jour du scrutin». Elles ont été «impressionnées par la détermination des citoyens à voter, mais également par leur patience dans le traitement des longues files d’attentes et des retards importants accusés». Toutefois, «les électeurs ont été desservis par de nombreuses failles systémiques et des irrégularités dont nous avons été témoins».



Le document de l’Ambassade des USA souligne alors les éléments tels que «les ouvertures tardives de nombreux bureaux de vote, les retards des agents électoraux et des représentants des partis, les changements de dernière minute des procédures de vote et la mauvaise compréhension des règles, règlements et procédures existants», qui ont contribué à «la confusion dans de nombreux bureaux de vote ».



Si cette note relève le fait que les équipes ont été «impressionnés par le bon déroulement du dépouillement et le professionnalisme avec lequel il a été effectué », les responsables de l’Ambassade ont indiqué : «pour des raisons de transparence et afin d’accroître la crédibilité du processus, nous demandons au Gouvernement de publier les résultats par bureau de vote». «Cela est essentiel et valide le rôle important joué par les citoyens Gabonais en assistant au dépouillement du scrutin. L’exercice du droit de vote et la crédibilité que le peuple confère à l’exactitude des résultats des urnes, comme le reflet de sa volonté, demeure un principe fondamental», souligne le communiqué.



Enfin, cette déclaration félicite le peuple Gabonais pour le déroulement pacifique des élections présidentielles du 27 Août 2016. «Le taux de participation élevé et les nombreuses candidatures illustrent un engagement certain dans le processus démocratique», a précisé la Déclaration. Elle appelle le peuple Gabonais à atténuer les divisions et à apaiser les tensions. «Nous appelons tous les Gabonais à résoudre les divergences politiques qui les séparent par la paix et le dialogue. Nous exhortons toutes les parties à s’abstenir de déclarations ou d’actions incendiaires. Un climat apaisé après l’élection a autant d’importance que le déroulement pacifique du vote. Le peuple Gabonais le mérite», indique le texte.



L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, pour l’avenir, exhorte le gouvernement gabonais à procéder à l’examen prompt et approfondi des procédures électorales, mais également à ne pas tarder à mettre en œuvre les réformes nécessaires permettant d’améliorer les procédures et d’installer la confiance des citoyens gabonais vis-à-vis de leur Gouvernement.



«Des mesures d’amélioration importantes du processus d’inscription des électeurs, comme l’introduction de la biométrie, ne sont pleinement efficaces que si l’ensemble du processus est régulier et transparent. Nous sommes disposés à assister les autorités Gabonaises, les citoyens et les groupes issus de la société civile dans tous les aspects de l’organisation des élections, le développement des partis politiques et la participation civique», conclut la déclaration.



gabonreview