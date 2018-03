Gabon - Présidentielle 2016: Guy NZOUBA NDAMA probablement candidat du PDG

Depuis plusieurs mois de nombreux membres du PDG travaillent sur l’éventualité d’une autre candidature en lieu et place de celle d’Ali Bongo Ondimba. En effet, selon nos sources proches du siège PDG de Louis et de la Présidence de l’Assemblée Nationale, le Distingué Camarade Président, devient une épine dans le pied et selon eux si cette épine continue à rester, cela fera pourrir ledit pied. Ali Bongo ne fait plus l’affaire aussi bien au plan national où plus de 90% de gabonais ne sont pas prêt à voter (sic) ou à laisser Ali Bongo organiser un deuxième passage en force comme ce fut le cas en 2009 ; sur le plan international beaucoup de présidents désavoue de plus en plus le petit ( voir la quasi rareté des visites de chefs d’état Africains comme sous Bongo, l’absentéisme des Chef d’Etat de la CEMAC lors des rencontres à Libreville) .



Après plusieurs réunions organisées dans le secret, ils sont tombés d’accord pour désavouer sur le plan politique et maçonnique Ali Bongo Ondimba. Désormais la machine est en marche pour positionner à l’élection présidentielle de 2016 un autre candidat. Le choix a été porté sur Guy NZOUBA NDAMA, dit MOUKOMBO. Le groupe à NZOUBA NDAMA avec ces tentacules dans l’opposition et au sein du PDG(suivez mon regard) sont convaincus que si Ali Bongo force à se présenter en 2016, cela entrainera forcément sa destitution par la rue.



Car disent-ils, comment ce petit-là est resté aussi longtemps sans pièce d’état civil valide, une pièce aussi importante ; là qu’on le veuille ou pas l’opposition et le peuple gabonais dans sa grande majorité auront raison si une insurrection arrive à l’horizon 2016. Pour éviter tout cela, Guy NZOUBA NDAMA et les siens ont décidé de barré le chemin à Ali Bongo et ses profito-situationnistes aux chaussures enfoncées dans la boue des chemins tortueux de l’enrichissement astronomique sans cause qui risquent de les emporter tous dans l’abîme. Selon les mêmes sources le groupe à MOUKOMBO et bien d’autres Pédégistes proche d’Ali Bongo ont décidé d’utiliser la politique de la terre brulée.



Décidément 2016 réserve beaucoup de surprise à Ali Bongo



Qui vivra verra