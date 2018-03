Gabon : «Patrimoine naturel, attention fragile !»

Un collectif d’ONG composé notamment de "Conservation Justice", l’Institut Jane Goodall, la Société Zoologique de Londres, les réseaux "Partenariat pour les Tortues Marines du Gabon" et l’Alliance Grands Singes Gabon, organisent depuis le 21 novembre dernier à l’Institut français du Gabon (IFG) de Libreville, un chapelet de manifestations placé sous le thème «Patrimoine naturel du Gabon : attention fragile !».



A l’occasion de la cérémonie de lancement de cette série d’activités qui se poursuivra jusqu’au 22 décembre prochain, Cécile Martin de l’Institut Jane Goodall, a laissé entendre que «l’exposition "Patrimoine naturel du Gabon : attention fragile !" fera découvrir quelques-unes des merveilles de la nature gabonaise, les menaces auxquelles elles font face et les approches utilisées par les différents acteurs impliqués au Gabon pour les préserver.»



Plus précisément, il s’agit d’une «série de manifestations visant à promouvoir le patrimoine naturel gabonais tout en suscitant la réflexion du public sur les enjeux de sa préservation et visant à éduquer les jeunes et moins jeunes aux valeurs de la conservation afin de provoquer des comportements responsables et citoyens en faveur de la protection de ce patrimoine naturel riche et indispensable à notre survie», a poursuivi Mme Cécile Martin.



Ces activités interviennent dans un contexte marqué par la fin de l’année internationale des forêts et le début de la conférence de Durban sur les changements climatiques au cours duquel le Gabon, dont les forêts sont situées dans ce qu’on nomme deuxième poumon du monde, entend jouer un rôle remarquable.



L’exposition "Patrimoine naturel du Gabon : attention fragile !" présente notamment de magnifiques photos sur la biodiversité du Gabon, des panneaux explicatifs sur les menaces qui pèsent sur certaines espèces ou écosystèmes et des éléments de réponse face à ces menaces. La visite de cette exposition sera guidée à partir du 6 décembre. De cette date au 22 décembre, des ateliers éducatifs au bénéfice des enfants 8 à 12 ans seront organisés en vue de les initier à la protection de l’environnement. Ils y découvriront notamment les grands singes, les bienfaits de la forêt et le recyclage des déchets.



De nombreuses conférences-débats, aux intitulés éloquents à souhait, seront également organisées durant cette période. Notamment, «Business et environnement : nouvelles approches et opportunités pour la conservation de la biodiversité», le 2 décembre ; «Les tortues marines : sur terre comme en mer, une vie à lutter !», le 7 décembre, suivi le même jour par le «Trafic international de la faune sauvage et des produits dérivés : une ampleur sous-estimée» ; «Gorille sur le grill, chimpanzé enchaîné, quel destin pour nos cousins !». Cette dernière conférence-débat servira de prétexte pour le lancement de la bande dessinée réalisée par l’Alliance Grands Singes Gabon, «Ada et Essi racontent les gorilles et les chimpanzés», avec les crayons du dessinateur Ralph Cédric Moumba qui sera présent.



"Patrimoine naturel du Gabon : attention fragile !" déploie donc un calendrier bien garni qui comporte également la projection du film "C’est pas sorcier – Fred et Jamy en route pour la jungle". Dans ce film, les deux acolytes de l'émission de vulgarisation des notions scientifiques "C'est pas sorcier", partent pour une aventure extraordinaire dans la forêt tropicale du bassin du Congo. Occasion de redécouvrir la faune, la flore et les populations qui vivent de la forêt, pour mieux comprendre les enjeux de sa préservation, indispensable à l’équilibre de la planète.

