Gabon : Ordination de trois prêtres et un diacre à Mouila

- L’Evêque du diocèse de Mouila, Dominique Bonnet, a procédé, samedi dernier à la Cathédrale Saint-Jean, à l’ordination diaconale de Jaurès Gnama et presbytérale de Louis Gauthier Mamboundou, Jean Olévire Abaga et de Gilles Aymar Nzinga Ngoma Nzingha, comme prêtres.



Trois lectures bibliques ont ponctué ladite consécration. La première lecture a été tirée du livre d’Isaïe, dans le chapitre 61versets 1 à 3, pour expliquer la consécration du disciple en vue de sauver les âmes des nécessiteux. “L’esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu’’, a dit le séant.



La deuxième lecture tirée du livre “Saint Paul Apôtre aux romains’’, chapitre 13 versets 8 à 14, quant à elle, fait une invite aux nouveaux consacrés à être en harmonie avec leurs prochains pour ainsi accomplir leur mission sacerdotale. “Frères ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi’’, a-t-il souligné, rappelant quelques commandements : “Tu ne commettras point d’adultère, de meurtre, de vol, tu ne convoiteras rien’’.



La troisième lecture ou l’évangile, selon Saint Luc, chapitre 12 versets 32 à 48, a donné l’occasion aux impétrants de s’affranchir du courage du partage sans regret en guise d’aumône, car ce qu’ils doivent gagner en retour est d’une quantité inépuisable dans les cieux. A la fin du sacrement, une prière de consécration, selon les rites liés à la circonstance, a été dite à leur endroit, à travers l’imposition des mains, suivie de la bénédiction.



Portraits des prêtres consacrés



L’abbé Louis Gauthier Mamboundou, né le 1er avril 1983 à Mouila. Il fait son primaire chez les protestants à Mouila, continue à l’école publique d’Ilendo, dans le département de la Mougalaba, revient à l’école B de Mouila et obtient son certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE). Une fois admis au secondaire, il décroche le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le Baccalauréat série A2. Ce n’est que le 4 juillet 1999 qu’il recevra le sacrement de baptême et la première communion en la paroisse Saint Joseph de Tchibanga, dans la province de la Nyanga.



Un an plus tard, il reçoit le sacrement de la confirmation et va approfondir sa foi ainsi que son amour en la parole de Dieu. Dans un groupe de lecture, il mûrit sa vocation puis décide d’entrer au grand séminaire Saint Augustin de Libreville pour le compte du diocèse de Mouila. Il reçoit le titre de ministre de lectorat au petit séminaire Saint Jean de Libreville, et d’acolyte à l’église Saint Joseph de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Il a été ordonné diacre en juillet 2011 à Mayumba, dans la Nyanga. L’abbé Jean Olévire Abaga, né le 10 avril 1966 à Oyem.



Etudes primaires à Libreville, secondaires au lycée d’Etat de l’Estuaire, ensuite à Oyem et au lycée technique de Port-Gentil. Son Baccalauréat en poche, il poursuit des études de philosophie à l’Université Omar Bongo Ondimba (UOB) et intègre le mouvement des scouts catholiques du Gabon. De là, les portes du grand séminaire international Père Daniel Brottier de Libreville lui sont ouvertes et fait le noviciat de Mbalmayo au Cameroun. Il finira ses études de théologie au grand séminaire Paul VI de Douala de 2006 à 2010.



L’abbé Gilles Aymar Nzinga Ngoma est né le 9 avril 1983 à Ntoum, dans la province de l’Estuaire, où il fait ses études primaires et secondaires. Il reçoit son sacrement de confirmation à la paroisse Père Benoît Dieme, délégué de Monseigneur Anguillet. Il s’inscrit également au collège Bessieux, obtient le Bepc et le Baccalauréat série B. Mais, il a le désir de devenir prêtre, il suit alors les conseils de Mgr Dominique Bonnet, trois années après les cours philosophique l’ont fortifié. Il est par la suite ordonné diacre à Mayumba, puis, tour à tour, il suit des stages pastoraux dans différentes églises, notamment à Saint Joseph de Tchibanga, Saint-Martin et Saint-Kisito de Mouila, ainsi qu’à Sainte-Famille de Fougamou.



C’est donc dans la foi qu’il a été consacré prêtre samedi dernier à Mouila. Le diacre Jaurès Gnama, né le 24 décembre 1976 à Mouila. Il a fait ses études primaires à l’école Saint Martin de la même ville jusqu’en 1982, celles secondaires à l’Ecole supérieure des cadets de la Police (ESCAP), ensuite au collège Saint Gabriel de Mouila et au lycée Technique Omar Bongo Ondimba de Libreville, avant d’intégrer le grand séminaire national Saint Augustin. Après sa classe propédeutique, il poursuit ses études de philosophie et est admis au grand séminaire Emile Biayenda de Brazzaville au Congo. De retour au Gabon, il passe tour à tour des stages à la paroisse Saint Augustin de Lébamba, dans le département de la Louétsi-Wano, à Saint Martin de Mouila, jusqu’au moment de sa consécration.



Source : AGP