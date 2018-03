Gabon/Musique : « La Grande Nuit Gabonaise » 3ème édition !

Michèle Ndoulou Maurin, se trouve actuellement à Libreville. La chanteuse installée en France, est l’initiatrice de « La Grande Nuit Gabonaise », évènement musical lancé en 2007, dont la réputation n’a de cesse de croître positivement.



Programmée cette année les 8 et 28 mai prochains, l’édition 2010 aura la particularité de se dérouler à la fois à Libreville au et Paris. Aussi, l’évènement se consacre cette année au cinquantenaire des indépendances africaines et particulièrement au cinquantenaire du Gabon, pays d’origine de l’organisatrice de la soirée qui, invite une fois de plus les amoureux de la culture gabonaise à se joindre aux artistes et au comité d’organisation afin de rendre hommage à leur pays. Les opérateurs économiques sont d’ailleurs conviés à contribuer au bon déroulement de cette soirée en y apportant leur soutien.



Côté spectacle, les artistes participeront à la fête comme cela s’est fait au cours des années antérieures. Seulement, à la différence des éditions précédentes, les artistes qui se produiront à Paris, seront sélectionnés par le public présent le 8 mai à Libreville. Ce concert fera donc office de casting pour nos stars locales.



Par ailleurs, en matière de culture, la « Grande Nuit Gabonaise », mettra encore l’accent cette année sur l’art culinaire gabonais à travers une séance de dégustation regroupant les neuf provinces du Gabon. La fête se tiendra au Collège Ntchoréré, lieu réputé pour sa capacité à recevoir un vaste public. Les dates à retenir sont le 8 mai de 8h à 19h. La séance dégustation sera suivie du grand concert de 20h. Le 28 mai, c’est la salle Wilson située à Paris, 139 Avenue Président Wilson, qui accueillera l’évènement.