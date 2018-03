Gabon/Libreville: Le CHU de l'"émergence" immerge?

Le CHUL, une ruine?

Il y'a moins de 5 ans, le CHUL est une structure sanitaire publique, dont certains bâtiments ont été refaits à neuf, mais aujourd’hui, les usagers sont dans le regret de constater que certains bâtiments sont dans état de délabrement qui ne dit pas son nom. Comment en est-on arrivé là ? Le maître d'ouvrage et la société adjudicataire en charge des travaux et des réfections, ont-ils été contrôlés par le est experts du ministère de la construction pour s'assurer que les matériaux de construction étaient durables? L'investissement consentis par l'ensemble contribuable gabonais serait-il sans objet au regard de l'état de casi-ruine de cette structure hospitalière?



Le Gabon et ses " dirigeants" ne cesseront jamais d'étonner l'opinion dans leur à-peu-prisme et la légèreté avec laquelle les travaux d'intérêt majeur se font ainsi que la manière dont la direction des marchés publiques octroie des marchés aux entreprises des BTP. Comment expliquer qu'en moins de 5 ans, les nouveaux bâtiments du CHUL ressemblent à des bâtiments ayant une durée de 10 voire 15 ans au regard de l'état de vétusté observé ici et là?



Il suffit de faire le "tour du propriétaire" pour se rendre compte qu'à certains endroits, l'état de délabrement et de défaut de construction, ne sont pas des vains mots. L'état des plafonds par exemple en sont la preuve palpable. Les bouches aérations défectueuses entraînent des déversements des eaux qui fragilisent les plafonds ( construits avec des matériaux non-adequats pour notre climat) et donc finissent par se détacher d'eux-mêmes.



En outre, l'un des problèmes épineux, est le manque d'hygiène dans les différents endroits. Ce manque d'hygiène rend des espaces poussiéreux et donc dangereux pour la santé des patients internés ainsi que celle du personnel. Il existe à certains endroits des poses de seaux d'eau pour stopper l'élan des eaux venant des canalisations ou des plafonds défectueux. Les murs sont atteints par une humidité et une décrépitude à dans plusieurs zones mais cet état n'a pas l'air d'inquiéter la direction générale de cet hôpital.



De plus, hormis l'état de ce qui est décrié plus haut, il existe un phénomène inquiétant au sein du CHUL aussi bien dans les services ministériels; c'est la pratique du vol d'objets, de documents et autres accessoires, aucune solution ne semble être mis en évidence pour y remédier. D'aucuns diront que si " on vole en haut, c'est qu'on doit nécessairement voler en bas".



Le service informatique et de vidéosurveillance n'arrive pas à faire son travail du fait que le matériel commandé pour assurer une meilleure qualité de service tarde à venir et donc est une entrave non-négligeable. Il existe également l'absence de discs durs de grande capacité qui permettraient de stocker les prises de vue, pour l'instant la longue attente à l'air d’exacerber les membres de ce service qui n'existe que de nom.



La morgue de cette structure sanitaire, sous tutelle de Gasepga, contiendrait plus de 150 corps non-edentifiés et non-réclamés par leurs familles respectives, pour combien de temps encore et d'où viennent-ils? Autant de questions qui méritent des réponses mais j'oubliais que nous sommes dans une "république au village"



À qui incombe la faute de tout ce qui est décrié plus haut ? Le CHUL de l'" émergence" immerge ou émerge?



Écrit par Junior Ebong Tchissambo pour Mvett Infos Gabon.

crédit photo:@JuniorEbongTchissambo