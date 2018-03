Gabon : Les pétroliers menacent d’entrer en grève générale

Les adhérents de l’organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), réunis en assemblée générale le 14 février 2013 au siège de l’organisation à Port-Gentil ont décidé de déposer un préavis de grève générale de cinq jours le lundi 18 février prochain, a appris sur place un reporter de Gabonactu.com.





L’Onep justifie cette décision par « l’échec retentissant dans l’application des procès verbaux des 4 avril et 8 novembre 2011 sanctionnant les négociations avec le gouvernement ».



L’organisation déplore également « la situation alarmante qui prévaut au sein de la société Schlumberger » où 17 employés grévistes ont été licenciés par la direction générale le 30 janvier dernier au terme d’une grève de 5 jours dans la société.



La direction générale de Schlumberger s’est appuyée sur une décision du tribunal de Port-Gentil considérant que la grève de 5 jours déclenchée par le personnel du 26 au 30 janvier dernier était illégale.



L’Onep considère qu’en agissant ainsi, « la direction de Schlumberger bafoue le droit de grève » pourtant reconnu par la législation gabonaise.



L’ONEP a introduit au tribunal un recours contre ce licenciement. Un nouveau délibéré du tribunal de Port-Gentil est attendu le 26 février prochain.



Les 80 agents permanents de Schlumberger Gabon sont rentrés en grève pour dénoncer le non-paiement des heures supplémentaires effectuées sur site, le non-octroi des jours de récupération et le cumul des postes par les directeurs expatriés.

La grève générale envisagée pour le 18 février prochain serait un soutien et une pression supplémentaire en faveur des grévistes limogés par Schlumberger.







Jacques Owanga

Gabonactu