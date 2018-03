Gabon : Les demandeurs de bourse d’études peuvent postuler jusqu’au 29 avril 2016

( Le Nouveau Gabon) - La direction générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (Angb) porte à la connaissance des étudiants, élèves et chef s d’établissements publics ou privés que la date de dépôt de dossier de bourses d’études est fixée au vendredi 29 avril 2016, délai de rigueur conformément à la réglementation.



Les candidats-libres au baccalauréat et les étudiants non scolarisés sont individuellement et directement autorisés à déposer leurs dossiers dans les services de l’Angb. Les candidats de cette année 2016 pourraient avoir la chance de faire partie de la première promotion d'étudiants bénéficiaires de la convention de partenariat entre l’université internationale de Rabat et l’Angb.



L’université internationale de Rabat a accueilli, pour l’année académique 2014-2015, 1700 étudiants, dont 500 étudiants boursiers et 35 étudiants étrangers. Déjà il y a des conventions entre le l’Angb et plusieurs universités en France. Sans oublier celles liant l'Agence des bourses du Gabon et les Etats-Unis (université de l'Oregon). Ou encore avec l'Espagne (université de Séville).