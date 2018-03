Gabon : Le manque d'hygiène dans les commerces, un véritable problème de santé publique.

Libreville, le 15 Décembre 2017 ; 02h47mn.



Le problème épineux d’hygiène dans les commerces en Afrique en général, et au Gabon en particulier, mérite que l’on s’y penche avec acuité du fait qu’il constitue un véritable problème de santé publique.



En effet, il n’est pas rare de constater une certaine négligence et le non-respect des règles les plus élémentaires en matière d’hygiène dans les superettes, les sandwicheries à ciel ouvert dans les rues, les commerces de viandes, appelés vulgairement SOYA ou COUPES-COUPES, les débits de boissons, les restaurants 2 ou 3 étoiles, les grillades aux abords de plages, également dans les rues ou artères des villes et autres commerces assimilés, En cause, l’ignorance ou la mauvaise foi des commerçants sont des comportements préjudiciables qui mettent à mal la santé des consommateurs tout âge confondu.



Il est de coutume et d’usage courante que les commerçants agissent en manipulant les billets de banque qui, sans nul doute, passent d’une main à une autre, et donc ont le temps de s’imprégner de cellules microbiens nuisibles pour la santé, pouvant causer des maladies intestinales, dermatologiques et même entrainer une contagion grippale voire même la conjonctivite.



Aussi, existe-t-il, des pratiques courantes et non-négligeables visibles chez la plupart des commerçants ; ceux-ci après avoir pratiquer les ablutions et leurs prières ou touchent avec leurs mains leurs animaux de compagnie, se mettent tout de suite à vendre leurs produits alimentaires, sans avoir au préalable, procéder au nettoyage de leurs mains avec une eau savonneuse ou javellisée ; imaginons que les tenants de supérettes, se mettent à vendre du pain, pour ne citer que cette denrée alimentaire, ce qui revient à dire qu’ils doivent le toucher avec leurs mains malpropres, que pourraient être les conséquences de telles incongruités et de telles imprudences sur la santé des consommateurs ?



En outre, il n’est pas cruel de dire que les commerçants de confession musulmane en général, ne prennent souvent pas la peine, de stériliser leurs mains après avoir effectué leurs besoins à l’aide de l’eau. Ainsi, il se trouve que le manque d’hygiène dans ce sens, amène lesdits commerçants à procéder aux actes liés à leurs commerces sans être pour un iota, inquiétés. Mais, surtout ne se trouvent pas d’inconfort face à cette situation quand il manipule leurs fosses nasales avec leurs doigts ou encore leurs orteils avant de servir leurs produits impropres à la consommation du fait de leur manque d’hygiène.



Conséquemment, ce sont des milliers des consommateurs à travers le territoire, qui sont des victimes passives en souvent ignorantes des dangers encourus face à ce phénomène inquiétant et alarmant pour la santé de tous. Qu’est-ce qui explique donc cette dérive qui perdure depuis des décennies et dont personne ne semble s’en préoccuper ? Quand on sait que l’hygiène et l’hygiène alimentaire doivent le centre d’intérêt pour tout ménage qui se respecte et que tout ce qui rentre dans l’estomac doit être sain et respecté les normes des produits règlementés ; l’estomac est le deuxième cerveau du corps humain : sans hygiène alimentaire, nous sommes exposés aux maladies de natures diverses.



En définitive, un sursaut patriotique, une prise de conscience collective, un appel à la conscience des autorités de la Direction Générale de la Concurrence et de la consommation du ministère du Commerce (DGCC), de la Direction Générale de l’hygiène publique et autres services publics assimilés, s’imposent de toute urgence. Il faille donc prendre des mesures idoines et concrètes afin de réduire ou endiguer ce phénomène qui est un danger permanent et met à mal la santé des consommateurs (enfants, jeunes, jeunes-adultes, adultes et vieillard). Je propose comme solution immédiate, de mettre en place des campagnes de sensibilisations pour consommateurs et commerçants avec modes de communications divers et imposer désormais le port des gangs spécialisés par les commerçants qui pourront éviter une manipulation des billets de banque, des gestes non-hygiéniques sur les produits vendus afin de garantir une salubrité et une pratique plus saine de échanges entre consommateurs et vendeurs.



L’endiguement de ce phénomène qui pose un véritable problème en termes de santé publique, serait-il utopique ?



Article écrit par JUNIOR EBONG TCHISSAMBO, pour MVETT INFOS GABON.