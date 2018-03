Gabon : Le Forum de la jeunesse du CMC

Cinq ateliers animés par des experts ayant chacun un thème bien spécifique liés à « l’homosexualité », la « délinquance juvénile », l’ « alcool et les drogues », la « prostitution et la pornographie » les « grossesses précoces », ont permis d’interpeler les jeunes sur leur responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes, de leur famille et partant de l’équilibre de la nation.



« Les jeunes sont toujours en quêtent d’identité et nous disons que l’église à la responsabilité d’interpeller les jeunes pour leur dire qu’ils ne doivent pas se référer à tout ce qui est autour d’eux nécessairement simplement par effet de mode. L’église en tant que colonne et appui de la vérité à la responsabilité de montrer la direction aux jeunes », a situé, le Docteur, Livane Ngoua du CMC.



Cette espace d’échange a également au CMC de magnifier, encore, son élan de solidarité par la remise gracieuse des trousseaux de toilette aux jeunes filles mères et en mettant à la disposition de tous les jeunes une friperie gratuite.



Les trois meilleures intervenants du forum ont été gratifiés des prix allant de 50.000 à 100.000 francs CFA.



Organisé dans sa 2ème édition, le Forum de la jeunesse est une initiative du département des femmes du Centre Missionnaire les Conquérants présidé par le Docteur, Livane Ngoua, épouse du pasteur sociologue, Max Alexandre Ngoua, fondateur du CMC. Les missions de ce département tournent autour de l’aide, l’entre-aide et l’humanitaire.



