Gabon : La SNI promet 3 808 nouveaux logements

La Société nationale immobilière (SNI, service public) entame dès 2013 la construction de 3 808 nouveaux logements dans plusieurs villes du pays grâce à un prêt bancaire et à des dotations budgétaires de l’Etat, indique un communiqué de l’entreprise.





« Le projet comprend 2 504 logements individuels en accession directe à la propriété et 1 304 appartements en locatif », précise le communiqué.



Le financement provient d’un prêt obtenu auprès de BGFIBANK, un groupe bancaire gabonais à vocation internationale et des budgets de l’Etat, ajoute le texte sans préciser le coût du projet, le montant du prêt de BGFIBANK ainsi que la durée des travaux.



« Cet investissement public participe de l’effort du gouvernement en faveur d’un logement décent pour tous conformément aux engagements du président de la République », explique la SNI.



« Les conditions d’acquisition des logements feront l’objet d’une large communication (…) tout comme les modalités de location des appartements », averti le communiqué.



Les villes concernées par le projet sont Libreville, Nkok, Owendo, Franceville, Moanda, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Makokou, Koula-Moutou, Port-Gentil et Oyem.



La SNI ne précise pas si son projet intègre aussi celui du président de la République qui avait promis bâtir 5 000 logements par an durant son premier mandat de 7 ans débuté en octobre 2009.



Pays peu peuplé (1,5 million d’habitants), le Gabon accuse un déficit d’environ 150 000 logements, selon des statistiques du ministère de l’habitat.







Yves Laurent GOMA

Gabonactu