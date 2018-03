Gabon : La BAD critique l'exécution de ses projets

La Banque africaine de développement (BAD) n'est pas satisfaite de la manière dont ses projets sont exécutés au Gabon. Son représentant-résident au Gabon, Boubacar Sidibé Traoré, l'a fait savoir le 6 septembre à Libreville au cours d’une réunion avec la partie gabonaise, destinée à dresser le bilan des opérations de la BAD.



Pour Sidibé Traoré «l'objectif principal visé de cette revue de nos opérations est de faire ressortir sans fard ni déguisement, mais de manière claire et constructive tous les problèmes de fond rencontrés ou qui continuent d'entraver la bonne exécution des sept projets de la BAD au Gabon dont le montant avoisine 275 milliards de francs CFA (…) Cette revue du portefeuille permettra aussi de mettre un accent particulier sur les projets à problèmes et à risques, ainsi que sur la coordination avec les autres partenaires techniques présents au Gabon»



La BAD reproche notamment au gouvernement les insuffisances à la qualité de l’entrée des projets, les longs délais de ratification et de satisfaction des conditions de mise en œuvre, la mise en place tardive des fonds de contrepartie des projets et programmes et le non respect des procédures comptable et financière de la BAD.



Autres freins à la bonne exécution des projets, la mobilité des membres d’encadrement de direction et des cellules d’exécution des projets, l’absence de logiciel de gestion des projets compatible avec les exigences de la BAD et du droit comptable de l’Ohada. La BAD regrette également l’absence des auditeurs externes qualifiés, indépendants et régulièrement inscrits au registre de l’Ordre des experts comptables du Gabon.



M. Sidibé Traoré a aussi critiqué la sélection des entreprises qui exécutent les projets «sans aucune garantie bancaire pour l'exécution des marchés publics, causant souvent des retards tragiques dans l’exécution de certains projets essentiels».



«La réalisation des objectifs et des résultats de ces projets dans les délais sera déterminante et vitale afin de permettre au Gabon de bénéficier d’un niveau de financement encore plus important et compétitif de la BAD au cours de la période 2011-2015 et ce à la hauteur des enjeux et des défis de son programme. Pour ce fait, la BAD voudrait, un engagement à un niveau de responsabilité des décideurs gabonais», a déclaré Sidibé Traoré.



Pour terminé, il a demandé «à tous les membres du gouvernement gabonais dont les ministères gèrent un ou plusieurs projets ou études de la BAD et aux coordonnateurs de tout mettre en œuvre pour éviter des sanctions ou autres suspensions de décaissements qui sont de réels facteurs de blocage voire goulots d’étranglement à la mobilisation de ressources accrues de la BAD».



La Banque africaine de développement finance sept projets en cours d’exécution pour un montant avoisinant les 275 milliards de francs CFA et deux projets en cours d’évaluation d’une valeur de 209, 1 milliards de francs CFA.