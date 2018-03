Gabon : Jean Ping a effectivement refusé d’honorer la convocation de la police

« Je ne sais pas pourquoi j’ai été convoqué », a déclaré serein, l’opposant, dans une conférence de presse à sa résidence.



« Pourquoi m’a-t-on convoqué un vendredi alors que la jurisprudence fait que dans notre pays, lorsqu’on est convoqué vendredi en risque de passer le week-end en prison », a-t-il expliqué.



« Il n’y a pas de jour pour convoquer les gens », a réagi le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, Alain Claude Bilie By Nze.



« C’est son droit de refuser d’aller à la police, c’est sa liberté mais c’est aussi la liberté de la police d’agir pour défendre l’Etat de droit », a ajouté M. Bilie By Nze.



« S’il veut connaître les raisons de sa convocation, il doit se rendre auprès des personnes qui l’ont convoqué », a poursuit le ministre de la Communication qui a affirmé ne pas également connaître les raisons de cette convocation.



Il y a quelques semaines, le gouvernement gabonais avait indiqué qu’il étudiait les voies judiciaires pour porter plainte contre Jean Ping qui a traité certains gabonais de « cafards à éliminer ».



Jean Ping a dénoncé un montage honteux de ses propos complètement sortis de leur contexte.



On rappelle que le 23 décembre 2014, Jean Ping était convoqué à la PJ suite à une plainte d’un proche du chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba. Ce jour là, Jean Ping s’était présenté à la PJ en compagnie de ses collègues opposants et d’une foule assez importante de militants. Après 3 heures d’interrogatoire, il avait été libéré.



