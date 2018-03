Gabon : Inhumation à Port-Gentil de la dépouille de Mme Georgette Bourdes Ogouliguende

Une première exposition de la dépouille de Mme Bourdes Ogouliguende née Georgette Ogandaga avait eu lieu samedi au domicile familial situé derrière le Camp de Gaulle à Libreville avant le transfert du corps par avion spécial sur Port-Gentil dimanche matin où une seconde veillée avait été organisée au domicile familiale de Port-Gentil avant l’inhumation lundi.



Tout le long de la veillée à Libreville, de nombreux parents, amis, hommes politiques et diverses délégations étaient venus soutenir l’homme politique et sa famille, réconforter les enfants terriblement endeuillés par le décès de Mme Bourdes Ogouliguende et leur témoigner réconfort et sympathie.



L’ancien président de l’Assemblée nationale et leader du Congrès pour la démocratie et la Justice (CDJ-Opposition), Jules-Aristide Bourdes Ogouliguende, qui fut tour à tour ministre de 1976 à 1990 et président de l’Assemblée nationale de 1990 à 1993.



Bourdes-Ogouliguende était entré au gouvernement pour la première fois en 1976 en tant que ministre de la Fonction publique. En 1978, ses fonctions furent étendues à la Justice. Il rejoignit le bureau politique du Parti démocratique gabonais en 1979. Au gouvernement, il fut promu ministre d’État pour l’emploi en 1981, puis ministre d’État pour l’Education supérieure, la recherche et l’environnement en 1983.



Lors des élections législatives de 1990, il est élu en tant que candidat du PDG, puis est élu président de l’Assemblée nationale, le 20 novembre 1990. Il a démissionné du PDG en janvier 1993, puis de son mandat à l’Assemblée en avril.



Mercredi, le président de la République avait adressé ses condoléances au député Jules Aristide Ogouliguendé à travers un communiqué du Secrétariat général de la Présidence de la République, suite au rappel à Dieu, de son épouse Georgette Ogouliguendé.



« Monsieur le président de la République, en voyage officiel en Afrique du Sud, vient d’apprendre, avec une profonde émotion, le rappel à Dieu de Madame Georgette Ogouliguendé, épouse de l’Honorable député Jules Aristide Ogouliguendé, Secrétaire Général du Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ). En cette circonstance douloureuse, il adresse, au nom de la première Dame, son épouse, toute sa famille et au sien propre, ses condoléances et il exprime toute sa compassion à l’honorable Député, ainsi qu’aux enfants si durement éprouvés par cette disparition » soulignait le communiqué.