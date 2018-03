Gabon/Energie : Le SEEG VEOLIA fait souffrir le martyr aux populations de Mouila

Depuis sa privatisation, en 1997, la société parvient tant bien que mal à alimenter la ville de Mouila en électricité, « coupures intempestives à tout moment il ne se passe jamais un jour ici à Mouila sans délestage ‘’SEEG VEOLIA’’ ce n’est pas la peine » s’exclame un fils de la localité. Les habitant de Mouila ne savent plus ou mettre la tête du coté de la direction régionale pas de communication aux populations qui sont les clients désabuser par cette situation alarmante.







Pour les plus nanties c’est l’achat des groupes électrogènes qui fait l’affaire à tout moment. La majorité subissent le calvaire, si vous avez une manifestation à organisé penser à avoir un groupe, parce que dame SEEG Mouila adore briller dans la négativité.



Un entrepreneur et fils de la localité dit avoir peur d’installer ses panneaux publicitaire led de peur que dame SEEG ne les grilles « vous comprenez que la SEEG frêne quelque peut le développement chez nous, ont demande pas la lune à cette société juste nous fournir l’eau et l’électricité dans les bonnes conditions pas plus » souligne l’entrepreneur mécontent de la situation.





Selon nos sources « Les causes réelles de ces dysfonctionnements sont le fait d'un manque d'entretien du matériel hérité par le concessionnaire depuis la privatisation de la SEEG ».Vivement que les autorités trouve une solution, avant la fin des travaux de construction des barrages hydro-électriques en cours.