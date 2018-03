Gabon : Election présidentielle : Attention, la fraude revient !

ELECTION PRESIDENTIELLE AU GABON : ATTENTION, LA FRAUDE REVIENT !



Les listes électorales en vue du scrutin du 30 août 2009 sont déjà établies, et avec quelle rapidité !

Dans différents pays, de longues listes habillent les murs des édifices en France, en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis et dans bien d’autres pays…





Le bureau où je suis allé m’inscrire aligne des noms de tous âges. J’ai retrouvé les noms des enfants âgés de moins de 18 ans, des mineurs. Une femme s’est même écriée de stupeur en retrouvant, noir sur blanc, le nom de son garçon de 4 ans.





Sur quelle base sont-elles établies ? Qui les a ficelées ? Quand et comment ? Lisez attentivement l’entretien qui suit que j’ai eu avec un des représentants du bureau, mandatés par le ministère gabonais de l’intérieur. Il est en poste dans une ambassade, c’est-à-dire un employé du ministère des Affaires étrangères. Je l’appellerai M. X :





- Emilobam : Que de listes ! Comment ont-elles été établies ?



- M. X : « Ces listes ont été établies sur la base des noms des personnes enregistrées pour l’établissement des passeports biométriques.



- E. Elles ont donc été établies par les services de la Documentation et non par le ministère de l’Intérieur ?



- M. X. Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que ces listes seront révisées une fois que tous les votants se seront inscrits.



- E. Révisées par qui ?



- M. X. Par le ministère de l’Intérieur.



- E. Et comment ?



- M. X. Comment, je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est qu’au fur et à mesure qu’on vous enregistre, cette jeune fille qui est devant l’ordinateur les envoie directement à Libreville. Si votre nom y figure, nous le confirmons avec des informations que vous nous fournissez sur vos noms et prénom, date et lieu de naissance, votre lieu de résidence, les noms de vos père et mère.



- E. Vous me délivrez un reçu d’inscription ?



- M. X. Il n’y a pas de reçu. Vous êtes inscrit. C’est bon.



- E. Et si mon nom n’est pas sur les listes électorales au jour des élections ?



- M. X. Ne craignez rien, monsieur, votre nom y sera. Vous voterez le 30 août prochain.



- E. Qui sont les représentants des candidats autres que celui investi par le pdg ?



- M. X. Ah ! C’est pas à moi de répondre. Posez cette question aux responsables qui désignent les membres du bureau de vote. Je ne suis qu’un exécutant…



Au moment où notre entretien devenait intéressant, un jeune homme s’est pointé devant le bureau pour exiger d’y siéger en tant que représentant d’un parti de l’opposition. Il exhibait une lettre par laquelle on lui donnait mandat d’intégrer le bureau pour veiller au bon déroulement des inscriptions. Cette lettre suscita de vives polémiques allant jusqu’aux insultes. Ces polémiques prouvent que la fraude massive revient au galop !



Ce qu’il faut retenir :



Chers compatriotes, je crains que les choses ne soient parties pour être favorables au « candidat du système dynastique » que le peuple gabonais refuse. Si rien n’est fait en amont pour empêcher la fraude massive à partir des listes électorales, le résultat sera sans surprise en aval. Dans chaque bureau de vote, exigeons la présence d’un représentant des candidats opposés au système.



Crions ! Marchons ! Mobilisons-nous pour ne pas être pris de court et pour que ça change au Gabon ! Chacun de nous sera comptable du résultat de ce scrutin ! Battons-nous avec courage et sans relâche quel qu’en soit le prix !



Emile Obam