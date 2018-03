Gabon : Débandade chez les déguerpis de Bikélé rail et d’Essassa sur la nationale 1

Les déguerpis de Bikelé rail et du village Essassa sur la nationale 1, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, ne savent plus à quel saint se vouer à la suite de l’opération de destruction de leurs lieux d’habitants, amorcée par la société OLAM dans le cadre de l’extension de la route nationale 1.

Les habitants de ces quartiers à la périphérie de Libreville, la capitale gabonaise, estiment qu’ils sont perdus puisqu’ils ne maitrisent ni ne comprennent rien du processus amorcé par la société OLAM, gestionnaire de la Zone économique spéciale de Nkok, en vue d’étendre la route nationale N°1.



« Nous ne sommes en possession d’aucune informations par rapport à notre situation. Nous savions que nous devrions être cassés, sans plus », a déclaré une des victimes.



Su côté de la société OLAM, Pierre Okika, l’un des responsable soutient que « tous les dossiers seraient à ce jour sur la table du premier ministre qui transmettra pour vérification avant une nouvelle transmission aux finances et au trésor ».



Aussi, il rassure ces pères et mères de famille en indiquant que « tous les dégâts et préjudices causés seront payés avant la fin de ce mois ».



Quoi qu’il en soi, les uns et les autres sur cette nationale N°1 attende une sortie de tunnel et appellent déjà les autorités de la République à prendre le dossier en main pour une issue rapide et favorable à tous. Qui vivra, verra...