Gabon/Culture : Au Festidames 2010, l’art s’associe à l’humanitaire !

Le Festidames (Festival International des dames) édition 2010, se tiendra du 31 mai au 4 juin prochain dans la capitale gabonaise comme à l’accoutumée. Marie Colombe Gondjout, artiste productrice et journaliste télé, initiatrice de l’évènement, consacre cette édition à la lutte contre les pandémies qui malgré les efforts des chercheurs, persistent. Pandémies et infections parmi lesquelles le VIH/Sida. L’organisatrice du festival bénéficie cette année de la collaboration de l'Association Stopandemies et de BU promotion, ayant pleinement participé à l’élaboration de cette 9ème édition.



Les objectifs de ce grand évènement culturel consacré à la femme africaine, est de promouvoir cette dernière à travers diverses formes d’activités et notamment l’art.



Mais aussi, de leurs permettre d’échanger entre elles, de découvrir leurs richesses culturelles respectives à travers les multiples formes d’arts que sont : la Musique, la Peinture, la Sculpture, la Mode ou encore, l’art théâtral ou encore culinaire ; ceci leurs permettant d’enrichir l’expérience et le savoir des unes et des autres.



Cette année, le festival met également en avant la médecine traditionnelle en rendant hommage au Dr Dewah, tradi-praticien d’origine camerounais et de renommée internationale. Invité par le comité d’organisation à prendre par aux festivités, le tradi-praticien prendra part aux activités et manifestations prévues pour l’occasion.



Cette édition 2010 initiera par ailleurs un colloque auquel participeront les journalistes en activité au Gabon et leurs confrères venus des quatre coins du monde.



Aussi, autres innovations : une grande tombola permettra au public présent, de gagner de nombreux lots.