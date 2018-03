Gabon Crimes rituels : Un suspect arrêté près de Fougamou

Crimes rituels



Un suspect arrêté près de Fougamou



UN homme suspecté de planifier un assassinat avec prélèvement d’organes a été arrêté, la semaine dernière, à Kouagna, regroupement de villages situé sur la route de Sindara, à 20 km de Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba-Magotsi (province de la Ngounié.)



Selon une source sûre, le jeune homme était en possession d’une somme de 150 000 F CFA qui lui aurait été remise par un cadre du coin pour commettre la basse besogne. Ce sont les tournées de grand duc qu’il effectuait à travers le village qui ont intrigué les habitants de Kouagna. Etant, a relevé la source, qu’il est sans source de revenus.



. Les billets de banque craquants qu’il sortait de sa poche ont fini par susciter la curiosité des villageois. Intrigués, ces derniers ont alerté la brigade de gendarmerie de Fougamou, qui s’est aussitôt rendue sur les lieux. Arrêté, le suspect a finalement déclaré avoir reçu une mission funambulesque de la part d’un ‘’grand’’ du coin.



A la suite de ces aveux, la brigade de gendarmerie de Fougamou a placé le suspect en garde à vue, en attendant de le présenter devant le parquet de Mouila. Mais le mis en cause se serait évadé de la cellule, profitant d’un moment d’inattention des agents. Un acte qui a été perçu comme un sac d’embrouille par les habitants de Kouagna, désormais en butte à la psychose.



D’après des témoignages concordants, le jeune homme en cavale aurait reçu, par le passé, une mission d’aller profaner des tombes dans la contrée et d’y prendre des reliques. Il y est présenté comme un personnage sulfureux.

