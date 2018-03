Gabon : Arielle T devant le maire

Après le mariage coutumier jeudi dernier, c’est à présent devant le maire qu’Arielle T et Joël Ntsiengori se sont dits oui pour le meilleur et pour le pire. Ils ont choisi de s’unir en bordure du mer samedi 16 janvier dans la matinée, dans la Résidence du Phare.



Celle qui a ravi le cœur de l’un des fils de la famille Dabany avait convié près de 300 convives à la réception. Après une demande en mariage à Johannesburg, les époux ont tenu à mettre les petits plats dans les grands et avaient à leurs côtés des proches et amis. L’orchestre d’Edgar Yonkeu, producteur de la chanteuse, était présent pour apporter sa touche musicale. L’on pouvait également compter avec la présence d’artistes comme Shan’L ou Charlotte Dipanda.



lifemag-ci.com