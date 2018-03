Gabon : Ali Bongo fait-il le lit au limogeage de son Premier Ministre ?

A moins d’un slogan de campagne de trop, cette fois à l’approche de la présidentielle de l’année prochaine – si seulement elle est organisée dans les temps-, la feuille de route confiée par Ali Bongo à son PM lors de la présentation des vœux de nouvel an à la Nation, à tout l’air, permettez nous l’expression, d’un ‘’cadeauticide’’. Sauf à faire dans le saupoudrage, ce qui ne serait du goût des gabonais de se voire infliger des ‘’pipis de chat’’, pendant que le clan émergent roule carrosse.



Pour s’apprêter à rentrer dans les rôles de Ponce pilate, le fils Bongo à pris toutes les garanties du monde de ne porter sur lui cette lourde et noble responsabilité sociale, à travers le ‘’ je m’engage à’’, au profit du ‘’ j’instruis le Premier Ministre’’. Une belle manière d’enlever son corps, comme on aime à dire. Et comme à la lumière du tableau de bord de l’économie, du moins à l’étape actuelle, tout PM sous l’émergent est comme condamné à aller droit dans mur, il ne restera plus qu’à Ali Bongo de livrer tranquillement à la vindicte populaire le soldat de service ayant fait étalage de son inaptitude.



Sans être prophète de malheur, le mobile ou la goûte d’eau qui devrait entre autre accélérer, voir justifier ce qui s’apparente au départ programmé du PM, semble bien trouvé. Et comme un Homme averti en faux deux, si le dicton est exact, à Daniel Ona Ondo de désormais savoir sur quoi se coucher.



