Gabon : 18 milliards de FCFA pour satisfaire les enseignants et chercheurs

Les revendications salariales des enseignants et chercheurs, en grève depuis le 5 février dernier, s’élèvent à 18 milliards de FCFA, annonce le premier ministre gabonais, Raymond Ndong Sima dans un communiqué.



« L’incidence financière de ces propositions s’élève à 18 milliards de FCFA pour un peu moins de 1 300 enseignants et chercheurs », affirme le communiqué résumant les propositions des enseignants pour une sortie de crise à l’Université Omar Bongo (UOB).



Le gouvernement a naturellement trouvé la somme excessive et suggéré plutôt une enveloppe de 2,5 milliards de FCFA, selon le même texte.



Le 22 mars dernier, les syndicats de l’UOB réunis à la primature sous la présidence de M. Ndong Sima ont finalement revu à la baisse leurs prétentions. Ils réclameraient désormais 4 milliards de FCFA et une dotation spéciale de 2 milliards de FCFA de la part du chef de l’Etat.



Le communiqué indique qu’au moment où le Premier ministre a demandé à ses ministres d’examiner les nouvelles propositions, le Syndicat national des enseignants et chercheurs (SNEC) a, contre toute attente, radicalisé sa position à l’issue d’une assemblée générale.



La Force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur (FRAPES), second syndicat des enseignants et chercheurs à l’origine de la grève serait conciliant, à en croire le communiqué.



Malgré ce durcissement, le Premier ministre qui se dit soucieux de ramener la sérénité dans le campus annonce la tenue d’une réunion avec les grévistes mardi prochain à l’immeuble Arambo.



La grève des enseignants, couplée à une grogne des étudiants menace de provoquer une année blanche à l’UOB. La menace a fait réagir un groupe d’étudiants demandant à tous les acteurs de mettre un peu d’eau dans leur vin afin de sauver l’année académique.





Martin Safou

Gabonactu