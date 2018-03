Gabon , Opposition, les limites de la fanfaronnade

Chronique d’une débâcle attendue !!!



Tout le petit microcosme Gabonais de France était en émoi, arrivée du Gabon en fin de semaine dernière, l’opposition politique, la société civile et la diaspora gabonaise de France annonçaient que la rencontre prévue entre FRANÇOIS HOLLANDE et ALI BONGO ONDIMBA ne se ferait pas, si eux, n’étaient pas reçus à l’Elysée avant ce dernier.



Ubuesque ?



Au moment du bilan, ni photo triomphante avec Mr Hollande sur le perron de l’Elysée, même au siège du parti socialiste, rue Solferino à Paris, dont les responsables ne sont pas tenus par le protocole, là aussi, pas de tapis rouge, caméra et entretien à la sortie avec la presse. Le changement ce n’est pas Maintenant!



Pour entretenir l’illusion, les téméraires opposants ont mis en ligne une photo pathétique, où l’on peut voir les grands tenants de l’ordre d’hier entourés d’un simple conseiller dans un minuscule bureau de l'élysée, où ils ont d’ailleurs du mal à tous se tenir.

Quel contraste ! Quel gâchie !!!



Tout ça pour ça !



Blanc bonnet, bonnet blanc !



Mais qui peut réellement s’étonner de ce résultat en demi-teinte ?



En quoi l’opposition et sa délégation se différencient du pouvoir en place au Gabon ?



Des anciens apparatchik, hors des ors de la république depuis 3 ans, obligés de faire "le pied de grue" devant la présidence Française pour déposer leurs revendications. Pour cette ultime rencontre, ils seront reçu quelques instants par un simple conseiller. Un bien maigre résultat. On dit souvent qu’avant de parler, il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche. Avant de proclamer sa victoire, il faut s’assurer de la défaite certaine de son adversaire



Françafrique ?



Non, simple réalisme, les hommes passent, l’état demeure et la continuation des rapports aussi, la défense des intérêts de la France n’a pas de camp, encore moins de couleur politique, Hollande ou Sarkozy, c’est la France d’abord.



Les turpitudes des uns et des autres ne changent pas grand-chose aux enjeux présents au Gabon. Les deux camps manient le sectarisme et l’intolérance mais ils n’ont qu’un but, plaire à la France et revenir à la table des repus comme autrefois. Il ne faut dont pas confondre leurs attentes avec les aspirations légitimes des populations locales.



Pouvoir et opposition, deux faces d'une même unique pièce, une élite déconnectée et préoccupée que de son devenir. Si ces personnalités avaient souci des citoyens ordinaires gabonais, ils n’auraient pas besoins de venir « faire les paons » à Paris. La légitimité du peuple leur aurait suffit pour continuer le combat, le peuple parle de la « soif de justice », exige une répartition équitable des richesses du pays entre tous, la justice économique, sociale, politique, environnementale et la libre expression. L'élite parle de poste et de conférence souveraine.





Un reformatage du logiciel de ceux qui se réclament de l’opposition s'impose après ce fiasco. Dans ce charivari , ce mélodrame entre carnassier, on retient cependant que pour la France comme pour les élites gabonaises, la concession "Gabon" reste une bonne affaire pour eux, sinon pourquoi ils s'écharperaient tous autant ?







AM DWORACZEK-BENDOME