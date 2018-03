Funérailles privées samedi pour Whitney Houston

Rapatrié dans sa ville natale de Newark, dans le New Jersey, sous bonne escorte policière, le corps de Whitney Houston repose désormais au funérarium en attendant des obsèques privées annoncées samedi dans l'église baptiste où elle chantait enfant. Elles auront lieu à midi, heure locale (soit à 18 heures, heure française) à l'église baptiste New Hope de Newark, et il ne sera possible d'y assister que muni d'une invitation. Certaines informations avaient auparavant fait état d'une veillée funéraire ouverte au public, dans l'immense complexe omnisports Prudential Center de Newark, qui peut accueillir jusqu'à 20.000 personnes.



La dépouille de la chanteuse, décédée samedi à Los Angeles à l'âge de 48 ans pour des raisons encore inconnues, est arrivée dans la nuit de lundi à mardi à Newark, acheminée par avion privé depuis la Californie. Malgré le froid, des dizaines de personnes s'étaient massées près du funérarium, pour rendre hommage à la pop star. Le corbillard doré a été acheminé d'un aéroport voisin sous stricte surveillance policière. Le cercueil a été soigneusement protégé des regards, avec une petite tente blanche dressée pour l'occasion à l'entrée du funérarium, selon les images des télévisions américaines. La mère de la chanteuse, Cissy Houston, se trouvait à l'intérieur de l'établissement funéraire, selon les télévisions. Aucune information n'a filtré sur le lieu où Whitney Houston pourrait être enterrée.



Aucune explication officielle sur la mort



Elle avait été retrouvée samedi "sous l'eau et apparemment inconsciente" dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills. Les résultats des tests toxicologiques pratiqués ne seront pas connus avant des semaines. Aucune explication officielle n'a encore été donnée au décès brutal de celle qui a dominé la scène musicale américaine de la pop et de la soul dans les années 80 et 90, vendant près de 170 millions de disques. Mais les spéculations continuent mardi sur les causes du décès de la diva, connue pour ses problèmes d'alcool et de drogue, et qui avait été vue les jours précédant sa mort titubant et échevelée.



Selon le site spécialisé TMZ, elle serait probablement morte après avoir absorbé des médicaments, dont l'anxiolytique Xanax, et de l'alcool. Selon la chaîne CBS, citant des sources policières, elle pourrait avoir succombé à une crise cardiaque ou à une surdose de médicaments. Aucune substance illégale n'a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel, selon la chaîne. L'Institut médico-légal a précisé mardi qu'il allait réclamer aux médecins de la chanteuse l'accès à ses dossier médicaux. Interrogé sur l'éventuelle participation à l'enquête de la police américaine anti-drogue, le porte-parole de l'Institut a répondu: "Nous n'avons eu aucun contact avec la DEA et ne voyons aujourd'hui aucune raison de le faire".



Depuis son décès, à la veille des Grammy awards, les récompenses de la musique populaire américaine, les ventes des titres et albums de Whitney Houston se sont envolées. Son tube I Will Always Love You se classait numéro un mardi des téléchargements sur iTunes, la boutique en ligne d'Apple, devant Rolling in the deep, un tube d'Adele, la grande gagnante des Grammys.