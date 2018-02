François Hollande et Julie Gayet s'affichent plus heureux que jamais !

Hier, vendredi 26 janvier, était la première du film "The Ride" de la bibliothèque MK2 Stéphanie Gillard à Paris. Les producteurs Nadia Turincev et Julie Gayet étaient également présents. Et c'est le bras de sa chérie (incidemment ex-président de la République) François Hollande, Julie Gayet, rayonnante devant un lit de photographes. Il faut dire que puisque l'homme n'est plus le chef de l'Etat, il est plus facile pour le couple de faire des activités quotidiennes sans nécessairement être jugé (parce qu'ils sont surveillés, ils le seront toujours).



C'est un autre homme que nous trouvons, beaucoup plus souriant et épanoui, visiblement très heureux de pouvoir montrer avec sa belle. Rappelons que le début de leur relation était controversée, pas besoin de se souvenir de l'épisode de la moto. Après 4 ans d'une idylle très secrète, ils peuvent vivre comme un couple "normal". A la plage de Normandie, à l'église de la Madeleine pour les funérailles de Johnny Hallyday ... Ils vivent maintenant leur amour en plein air et se soutiennent mutuellement dans les bons et les mauvais moments.



