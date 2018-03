France, un million de familles locataires sont touchées par la précarité énergétique

Un million de familles qui louent leur maison sont touchées par la précarité énergétique. C'est le résultat du baromètre Qualitel-Ipsos, révélé jeudi 15 février parfranceinfo.Qualitel est une association qui se bat pour la qualité du logement.

Selon ce baromètre, les propriétaires sont beaucoup moins exposés au froid. Ils sont même quatre fois moins nombreux que les locataires à déclarer avoir «souvent froid» chez eux. Ils ne sont que 5% des propriétaires à déplorer contre 20% des locataires.



59% des Parisiens ont froid chez eux



Les Français à revenus modestes - gagnant moins de 1 250 euros nets par mois - sont les plus exposés au froid. 57% d'entre eux déclarent avoir "parfois ou souvent" froid à la maison. C'est 18 points de plus que ceux qui bénéficient de plus de 3.000 euros nets mensuels. En outre, 59% des Parisiens affirment avoir «parfois ou souvent» froid chez eux. C'est le record national, avec 12 points de plus que la moyenne française.



Alors que le gouvernement conclut, jeudi, la consultation sur son plan de rénovation thermique des bâtiments, une douzaine d'associations comme la Fondation Abbé Pierre ou le réseau Action Climat regrettent que rien ne soit prévu dans ce plan d'aide à ces familles.



* Le BaromètreQualitel-Ipsosmesure la qualité du logement tel qu'il est perçu par les Français. 2 700 personnes ont été interviewées et 80 questions ont été posées pour cette première édition. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 2000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus et d'un sur-échantillon de 700 propriétaires de logements de moins de 10 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, fonction de la personne interrogée). Les entrevues ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 29 mai au 6 juin 2017.