France : un homme divorce de sa femme pour une poupée de chambre (vidéo femme robot)

Selon nos sources, Nicolas La-rose, marchand de voitures à Paris, aurait acheté aux Etats-Unis une poupée d'une valeur de 2 600 dollars sous prétexte que les femmes ne pouvaient pas le satisfaire au lit.



Il prétend également que les femmes sont sorties avec lui juste pour son argent et qu'elles portaient souvent des maladies. Après une expérience romantique avec sa poupée, il a divorcé de sa femme avec qui il a eu 4 enfants, affirmant qu'elle n'était pas à la hauteur de la poupée quand il s'agit de faire l'amour.



Cependant, il a promis de soutenir son ex-femme et ses enfants à condition qu'elle lui donne le temps de profiter de "sa nouvelle épouse". Nicolas se dit satisfait de son investissement car les poupées n'ont pas de maladies, d'humeurs ou de menstruations et ne disent pas non à ses exigences.



Les robots modernes ont des fonctionnalités avancées car ils sont conçus avec des parties intimes et ressemblent à de vraies femmes, ce qui permet d'obtenir du plaisir.



(avec 24jours)