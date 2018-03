France, salaires: les augmentations en hausse pour la première fois depuis 2011

Après des chiffres très encourageants sur le recrutement et le moral des cadres pour l'année 2018 - tendances révélées dans une étude Cadremploi il y a quelques jours - le vent d'optimisme gagne également en hausses! Pour la première fois depuis 2011, les budgets d'augmentation des salaires recommencent à augmenter. C'est la principale leçon de l'étude de Deloitte sur les augmentations salariales négociées ou payées. Cette analyse était basée sur les résultats d'un questionnaire administré à plus de 100 entreprises en janvier 2018.



Ainsi, à fin janvier 2018, plus d'une entreprise sur deux (58%) a ouvert ses Négociations annuelles obligatoires (NAO), un tiers (29%) les a finalisées. Au cours de ces fameuses NAO, 86% des entreprises n'ont pas pris en compte les dernières évolutions fiscales - notamment l'augmentation des 1,7 points de pourcentage de la CSG déductible, CICE, des cotisations patronales.



Les organisations prévoient une augmentation de 2%, toutes populations confondues. Jamais vu depuis sept ans. Dans le détail, les entreprises favorisent une forte individualisation (1,52% en moyenne) des augmentations salariales au détriment des augmentations générales et collectives (0,48% en moyenne).



Le salaire fixe n'est pas la seule forme d'augmentation



L'étude de Deloitte fait également état d'un écart de 0,2 à 0,3 point de pourcentage entre les grandes et les petites organisations en ce qui concerne les pratiques d'augmentation pour les cadres et les cadres supérieurs. Pour les non-cadres, le budget reste similaire. On peut voir que d'une année à l'autre, la différence dans la pratique d'augmentation des budgets entre secteurs est réduite. Ainsi, le secteur financier et l'industrie de la santé ont de nouveau des pratiques de croissance un peu plus dynamiques. Quant aux services et à la distribution, ils ont des budgets légèrement inférieurs.



Dernière leçon importante: la diversification des formes d'augmentation. 70% des organisations prévoient de mettre en avant des éléments autres que l'augmentation annuelle fixe des salaires: participation aux bénéfices, participation, augmentation des primes ou participation des employeurs au plan de santé et de bien-être, réévaluation des tickets restaurant, Perco, gain de temps compte, qualité de vie au travail ... Combien pouvez-vous attendre de plus sur votre bulletin de salaire? Selon une deuxième étude publiée par le cabinet de recrutement Robert Half il y a quelques jours, les augmentations de salaire devraient osciller principalement entre 1% et 5%.



Cependant, tout le monde ne devrait pas bénéficier de cette augmentation. "Pour ceux dont le salaire est déjà au taux du marché (34% des cadres estiment que les salariés dans ce cas ne seront pas augmentés) ou dont la dernière augmentation est trop récente (pour 16% des dirigeants, cette situation les prive d'une nouvelle augmentation) , il sera difficile de réclamer une augmentation ", indique le rapport. D'un autre côté, les mauvais résultats et les avantages «non financiers» supplémentaires pèsent dans la balance. "En général, la principale raison pour laquelle les DG, les gestionnaires et les DSI n'augmentent pas leurs collaborateurs est le manque de ressources financières (pour 53% d'entre eux)", lit-on dans cette étude.



(avec figaro.fr)