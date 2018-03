France, l’enseignante mariée avait des relations sexuelles avec son élève de 14 ans

Elle avait 26 ans, lui 14… Une professeure américaine a été arrêtée mercredi en Floride, juste après avoir quitté le travail qu’elle exerçait dans un collège du comté de Volusia. Stephanie Peterson est soupçonnée d’avoir entretenu des relations sexuelles avec l’un de ses élèves de 14 ans, indique CBS. Tout aurait commencé lorsqu’elle lui aurait envoyé des photos d’elle nue par SMS. Également connue sous le nom de Stephanie Ferri, la jeune femme a été incarcérée aussitôt. Sa caution a été fixée à 25 000 dollars.



D’après les enquêteurs, l’histoire entre l’enseignante mariée – désormais en instance de divorce - et son élève aurait débuté en novembre. Après avoir été dans sa classe l’an passé, le jeune garçon était devenu cette année son assistant personnel au collège.



Elle lui aurait fourni de la marijuana



L’adolescent a expliqué aux autorités que Stephanie Peterson venait parfois le chercher chez lui et le ramenait deux ou trois heures plus tard. Plus grave encore, elle l’aurait convaincu de se mettre avec elle en lui fournissant à plusieurs reprises de la marijuana ou des hamburgers. Ils auraient eu des relations sexuelles dans sa voiture garée dans une allée et dans la grange de sa maison.



Stephanie Peterson lui aurait demandé de garder secrète leur relation, lui expliquant que si elle était découverte, ils seraient tous les deux face à de graves problèmes. Il aurait toutefois décidé d’en parler à ses parents, voyant que ses notes auraient commencé à chuter après le début de cette histoire. C’est finalement lundi que la professeure de sciences a quitté son travail.



(avec parismatch)