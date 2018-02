France, crue à Paris : le RER C restera fermé au moins jusqu'au 5 février

Les sept stations RER C parisiennes resteront fermées pendant plusieurs jours en raison du niveau de la Seine.

Alors que la Seine est toujours en crue, le RER C à Paris restera fermé jusqu'au 5 février minimum, a annoncé dimanche la SNCF. "L'inondation restera probablement au même niveau toute la semaine et donc, à ce stade, je ne peux pas garantir la réouverture des sept stations de la ligne C avant le lundi 5 février au moins", a déclaré Alain Krakovitch, PDG de SNCF Transilien. Il a mentionné en particulier un souci de protection des installations.



10 000 mètres cubes d'eau pompée par heure. "A Javel, nous installons une neuvième pompe pour essayer d'absorber autant d'eau que possible", a déclaré Alain Krakovitch, qui visitait le site, affirmant que 10 000 m3 d'eau par heure étaient pompés à chaque station du RER C. " Ce que nous voulons, c'est empêcher le niveau de l'eau monte dans la station ", cherchant le" bon équilibre "avec les installations démantelées à protéger, poursuit-il.



"Il y a toujours de l'eau sur les pistes, mais nous continuons à maintenir la circulation sur l'une des deux voies, alors nous restons 3 trains par heure à la station Javel", a-t-il déclaré. Il n'y a cependant, selon Alain Krakovitch, "aucun incident sur les autres lignes", hormis quelques accès à des stations fermées: "A ce stade, il est stable", a-t-il conclu.



(avec europe1)