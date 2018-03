France, assurance chômage : démissionner et toucher une allocation, cette idée qui séduit les patrons...

Les partenaires sociaux se réuniront jeudi 15 février pour une dernière session de négociation sur l'assurance chômage. Alors que les discussions bloquent encore la question des contrats à court terme, une autre mesure proposée par Emmanuel Macron semble être unanime parmi les employeurs et les salariés: l'intégration des démissionnaires dans l'assurance chômage, s'ils ont un projet de reconversion professionnelle.



Devenir entrepreneur aujourd'hui signifie souvent prendre un autre emploi en parallèle pendant les premiers mois ou même les premières années pour joindre les deux bouts. Pour le moment, Coralie travaille à Disneyland Paris, mais cette jeune fille de 25 ans rêve de démarrer son activité de macarons d'ici fin 2018. "Si, avec mon statut d'entrepreneur, je peux me permettre de vivre avec ce que je gagne Je vais démissionner », affirme-t-elle, convaincue que nous avons besoin d'une« capacité »financière pour entreprendre l'auto-entrepreneuriat. La possibilité de toucher le chômage en cas de démission, séduit nécessairement Coralie «Ce serait génial», dit-elle, bien qu'elle puisse aussi compter sur ses parents pour le moment pour le loyer.



D'un autre côté, pour toucher le chômage, pour Karl, c'est nécessaire. Cet homme de 30 ans démarre son activité et, selon lui, «en France, il est presque impossible de créer une entreprise quand on n'a rien du tout et qu'on ne touche pas à la RSA». Coralie et Karl sont donc forcément en faveur de la promesse électorale d'Emmanuel Macron. Cela favoriserait l'entrepreneuriat selon eux.



Démissions déguisées



Un autre avantage de cette mesure: éviter le contournement du système, comme c'est le cas aujourd'hui. Christelle, 35 ans, est en reconversion professionnelle: elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter et se prépare à suivre un stage de pâtisserie. Pour quitter sa société, elle n'a pas démissionné car elle aurait dû renoncer aux allocations chômage, mais aussi aux formations financées par Pôle emploi. "Je voulais négocier une pause conventionnelle", dit-elle, "sauf que pour eux ce n'était pas possible, apparemment ils en avaient trop fait dans l'année".



Il s'est ensuite engagé dans un dialogue avec le département des ressources humaines de son entreprise et «spontanément, ils m'ont proposé d'abandonner un poste», a déclaré Christelle qui a déclaré que «cela était organisé». Cela signifie, pour Christelle, un licenciement pour faute grave, qui donne droit au chômage. Le futur confiseur était donc d'accord, malgré la contrainte principale de cette procédure: "Quelque part, on dit que j'ai été licencié pour faute grave, a dit la jeune femme, donc ça ne marche pas très bien dans le dossier professionnel."



"La négociation n'est jamais très équilibrée"



Les démissions déguisées en ruptures conventionnelles sont des procédures qui constitueraient également un risque pour l'entreprise. C'est ce qu'Olivier dit, à la tête de deux start-ups, une à Paris et une à Nevers, dans la Nièvre, qui emploie une quarantaine de salariés au total. «Beaucoup d'employés vont au tribunal du travail après, car il y a toujours des frictions, la négociation n'est jamais très équilibrée, dit l'entrepreneur de 40 ans. Quand une personne démissionne, c'est finalement ce qui coûte le plus cher à l'entreprise parce qu'elle ne démissionne pas et ensuite attaquer l'entreprise. "



Olivier croit que "si une personne veut partir", il faut "qu'elle puisse partir d'une manière plutôt simple et sans nécessairement entamer une négociation pour avoir des allocations, car la rupture conventionnelle, c'est seulement celle d'aujourd'hui".



Les partenaires sociaux devraient définir les conditions de cette réforme. Par exemple, pour avoir droit aux allocations de chômage, les démissionnaires devront prouver la force de leur futur plan de carrière. Selon les chiffres communiqués mardi par l'Unedic aux partenaires sociaux, la mesure de compensation de la démission coûterait de 140 à 680 millions d'euros.



(avec franceinfo)