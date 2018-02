France, Total aura bientôt converti 500.000 Français à son offre gaz et électricité

Après la recapture commerciale initiée par son réseau de stations-service Total Access, à des prix compétitifs par rapport aux carburants vendus en grande distribution, le géant français arrête avec succès ses approvisionnements en gaz et en électricité sur le marché. le marché résidentiel, ouvert à la concurrence depuis 10 ans.



Lancé début octobre 2017, Total Spring séduit fin 2017, 400 000 clients et bientôt 500 000 clients. «Nous gagnons près de 2000 chaque jour», explique Marc Bensadoun, directeur de Total Spring France, Le Figaro.



Trois millions de clients ciblés en cinq ans



"J'avais fixé un objectif de 3 millions de clients en 5 ans, avec 500 000 clients, nous sommes plutôt bons", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total sur BFM Business, interrogé lors du forum de Davos.



«Nous apportons de l'énergie aux Français, ce qui est un vrai service, avec Total Access, nous avons vu qu'ils sont satisfaits quand ils reçoivent des carburants moins chers, et maintenant ils obtiennent une électricité moins chère. fournir de l'énergie au consommateur le moins cher et le plus écologique possible, comme c'est le cas pour l'approvisionnement en électricité »a déclaré Patrick Pouyanné, Directeur Général de Total.



(avec BFM Business)