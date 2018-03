France, Taxe d’habitation : combien allez-vous payer en 2018 ?

MaTVimmo (la web TV de VousFinancer) livre chaque semaine à Challenges.fr ses conseils pour l'achat, la vente ou la location d'une propriété.



À compter de cette année, si vous êtes l'un des heureux bénéficiaires de la réforme, votre impôt sur le logement chutera de 30% puis de 65% en 2019 et sera finalement complètement aboli en 2020. Combien votre impôt augmentera-t-il? cette année? Vous pouvez faire une simulation sur le site de l'administration fiscale.



Concrètement, cette réforme concerne la résidence principale et bénéficie à tous ceux dont le revenu de référence de l'année précédente est inférieur à 27 000 euros pour une personne seule (quotient familial: 1 part), 43 000 euros pour un couple sans enfant (2 actions), 55 000 euros 3 actions et 67 000 euros pour 4 actions. Un couple avec un enfant représente 2,5 parties ...



Selon la loi de finances pour 2018 du 30 décembre, un allègement bénéficie également à ceux dont le revenu de référence est légèrement supérieur aux plafonds, selon le quotient familial.



Exemple: un revenu de référence de 27 100 euros pour une seule unité (100 euros seulement au-dessus du plafond) vous donne droit à une réduction de 27% de votre impôt logement de 2018. En revanche, un revenu de référence de 27 900 euros pour une partie seulement (900 euros au-dessus du plafond fixe) ne donne droit qu'à 3% d'allègement. Également exclus de l'allégement fiscal des contribuables soumis à l'impôt sur la fortune (ISF) en 2017.



Pour savoir si vous êtes admissible à la réforme de la taxe d'habitation et connaissez votre gain indicatif, vous pouvez faire une simulation sur le site Web des services fiscaux.



Ce simulateur vous demande d'entrer trois cases: votre revenu de taxe de référence, le nombre d'actions que vous avez (les deux indiqués sur votre dernier avis d'imposition) et le dernier montant de votre taxe d'habitation. Ensuite, il suffit de cliquer sur «calculer» pour savoir si vous êtes admissible à une réforme et, si nécessaire, le simulateur vous donnera une estimation de votre future taxe principale d'habitation. Notez que si vous payez votre taxe de logement à la fois, la réduction de 30% sera effective à l'automne 2018 sur votre avis d'imposition.



Enfin, sachez que vous pouvez changer vos paiements mensuels. Mais "les contribuables qui peuvent bénéficier de cette baisse planifiée sans changer leurs retraits mensuels seront en tout cas réglés automatiquement d'ici la fin de l'année 2018", précise l'administration fiscale.



