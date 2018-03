France : Que manger par grand froid?

On évite de manger trop gras



Contrairement aux idées reçues, la « comfort food » et les plats riches en gras ne protègent pas notre organisme du froid. Si les envies de raclettes, tartiflettes et fondues ne manquent pas, on les modère. En effet si on n’a pas de doute sur le réconfort apporté par la cuisine doudou, peu de chances qu’elle protège l’organisme du froid. On privilégie donc des assiettes de féculents riches en glucides et on modère sa consommation en matière grasse qui fatigue l’organisme.



On s’hydrate



Les fluctuations de températures entre intérieur et extérieur, subies par le corps, accentue sa déshydratation. En effet, en cherchant à réguler sa température interne, l’organisme dépense beaucoup d’énergie. On pense à s’hydrater aussi souvent qu’en période de canicule en préférant une boisson tiède (tisane, soupe…) à une boisson trop brûlante. Et on évite caféine et alcool qui favorisent la déperdition de chaleur.



On vitamine son assiette



Pour renforcer son système immunitaire quand il fait froid, on fait le plein d’antioxydants, d’énergie et de vitamines en accordant une large place aux fruits et légumes, cuits et crus de saison. Toujours bien vu, la vitamine C présente dans les oranges, citrons, pamplemousses, clémentines et autres agrumes à consommer entiers, en jus, en smoothies .... Et on pense aussi aux fruits secs et oléagineux riches en acides gras essentiels, fibres et minéraux pour lutter contre les coups de pompes.



